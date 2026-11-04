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Шпански министар саобраћаја поднио оставку након двије тешке жељезничке несреће

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04.11.2026 07:26

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Шпански министар саобраћаја и одрживе мобилности Оскар Пуенте појављује се пред парламентарним одбором на сопствени захтјев у Конгресу посланика у Мадриду, Шпанија, у уторак, 3. новембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Europa Press

Шпански министар саобраћаја Оскар Пуенте поднио је синоћ оставку након двије тешке жељезничке несреће које су се догодиле у Шпанији у периоду краћем од годину дана, наводећи да је то учинио из разлога политичког достојанства и одговорности.

Пуенте је одлуку саопштио током обраћања Сталном одбору шпанског Конгреса, тијелу које гарантује институционални континуитет доњег дома шпанског парламента, гдје је у уторак одговарао на питања посланика о жељезничкој несрећи у Урди, у којој је погинуло 69 особа, док је више десетина повријеђено.

"Министар не може да остане на функцији након двије несреће оваквих размјера за мање од годину дана. То је питање политичког достојанства, досљедности и политичке емпатије", изјавио је Пуенте.

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Он је рекао да је одлуку о повлачењу донио непосредно након посљедње трагедије, али да није желио раније да је објелодани док не обезбиједи краткорочну безбједност жељезничке мреже.

Пуенте је истакао да његов одлазак сматра "неопходним и позитивним потезом за земљу и демократију", додајући да се "бол породица страдалих не може поредити са његовим осјећањима".

Током вишесатне сједнице, представници опозиционих Народне партије и странке Вокс оштро су критиковали његову реакцију на несреће и затражили његову оставку, док су одговорност за стање жељезничког система затражили и представници више странака које подржавају владу.

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Поједини посланици указали су на дугогодишње проблеме у одржавању и улагањима у жељезничку инфраструктуру, оцјењујући да се узроци трагедија не могу свести на појединачне људске грешке.

Пуенте је, такође, потврдио да неће бити носилац листе Шпанске социјалистичке радничке партије (ПСОЕ) у изборној јединици Ваљадолид на наредним парламентарним изборима.

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Тагови :

Шпанија

Саобраћајна несрећа

Судар возова

Оскар Пуенте

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