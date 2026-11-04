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Берзе реаговале на побједу демократа: Технолошки гиганти у минусу

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04.11.2026 07:53

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Пратећи америчке терминске индексе, цијене акција пале су и на азијским берзама, понајвише под утицајем пада цијена акција повезаних са вјештачком интелигенцијом, након што су изборне пројекције показале да су демократе на америчким међуизборима освојиле већину у оба дома Конгреса.
Фото: X/The Macro Paper/printscreen

Пратећи америчке терминске индексе, цијене акција пале су и на азијским берзама, понајвише под утицајем пада цијена акција повезаних са вјештачком интелигенцијом, након што су изборне пројекције показале да су демократе на америчким међуизборима освојиле већину у оба дома Конгреса.

МСЦИ индекс азијско-пацифичких акција, без јапанских, у минусу је 0,5 одсто, а највише су пале цијене акција компанија из области вјештачке интелигенције и произвођача чипова попут АМД-а. Јужнокорејски Коспи, који садржи велики број технолошких акција, пао је за 1,6 одсто, а јапански Никеи чак за три одсто.

Акције компанија повезаних са вјештачком интелигенцијом преко ноћи су се широм свијета нашле под притиском јер је вјероватно да су демократе, које се сматрају заговорницима мораторијума на изградњу центара података, убједљиво побиједиле на међуизборима, а оствариле су и кључну побједу у трци за гувернера у Тексасу, технолошком средишту.

Освајање гувернерске позиције у Тексасу представља највећи ударац

Због тога су јутрос у минусу и амерички термински индекси, при чему је технолошки Насдак у паду за више од два одсто.

Притом су акције појединих важнијих компанија претрпјеле још веће губитке: високоризични необлак КорВив (CoreWeave), који за изградњу центара података користи позајмљени новац, забиљежио је пад цијене акција за седам одсто, Небијус груп (Nebius Group) за четири одсто, Масков пројекат центра података за вјештачку интелигенцију СпејсИкс (SpaceX), са сједиштем у Тексасу, за шест одсто, а Оракл (Oracle) за четири одсто.

Тржишта су очекивала да ће демократе освојити Представнички дом и евентуално преузети контролу над Сенатом. Но, освајање гувернерске позиције у Тексасу представља највећи ударац за технолошке акције, које су се у електронској трговини током ноћи почеле масовно распродавати већ с првим назнакама побједе демократкиње Гине Хинохосе.

„Ако Тексас прогласи мораторијум на центре података, као што је то учинио Њујорк, пројекти би се могли суочити са даљим кашњењима. Данашња реакција тржишта јасно одражава забринутост и неизвјесност у вези са овим питањима“, сматра Ким Сок-хван, аналитичар у компанији Мирае Асет Секјуритис.

Курс долара клизнуо наниже

Изборни резултат у САД могао би имати далекосежне посљедице не само на развој инфраструктуре за вјештачку интелигенцију, већ и на фискалне изгледе САД, издвајања за одбрану те регулативу у секторима попут здравства, банкарства и криптовалута, сматрају аналитичари.

„Чини се да тржишта урачунавају могућност да ће демократе остварити бољи резултат од очекиваног, што би могло смањити очекивања у погледу даљих фискалних подстицаја“, изјавила је Чару Чанана, главни инвестициони стратег у компанији Саксо у Сингапуру.

На девизним тржиштима курс долара клизнуо је наниже у односу на водеће свјетске валуте. Тако је курс евра ојачао за 0,5 одсто, на 1,1249 долара, а ојачао је и јапански јен, па се за један долар сада добија 157,9 јена.

Доларски индекс, који мјери вриједност америчке валуте у односу на шест најважнијих свјетских валута, пао је за 0,37 одсто, на 101,34 бода.

(Индекс)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

избори

берза

тржиште

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