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Трамп неће мијењати чланове администрације

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04.11.2026 08:23

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Предсједник Доналд Трамп хода јужним травњаком Бијеле куће по доласку у Бијелу кућу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Предсједник САД Доналд Трамп искључио је могућност реконструкције свог кабинета поводом резултата избора за Конгрес, према којима су демократе однијеле побједу у оба дома.

"Не, не мислим да ће се то десити", изјавио је Трамп за "Фокс њуз" и додао да очекује успостављање сарадње са демократама, али да је спреман на оштру конфронтацију у случају неслагања.

Он је рекао да су се демократе "жестоко бориле" и да су обавиле "добар посао".

"Не свиђа ми се да то сматрам својим поразом. Нисам био на гласачком листићу", рекао је предсједник САД.

Он је обећао да ће анализирати разлоге побједе демократа и пораза републиканаца.

"Ми, заправо, имамо највећу економију. Али због цијене бензина људи то не виде колико би то видјели без тога. А цијена бензина узрокована је Ираном", навео је Трамп, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

избори

Бијела кућа

Вашингтон

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