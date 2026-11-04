Трамп неће мијењати чланове администрације

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп искључио је могућност реконструкције свог кабинета поводом резултата избора за Конгрес, према којима су демократе однијеле побједу у оба дома.
"Не, не мислим да ће се то десити", изјавио је Трамп за "Фокс њуз" и додао да очекује успостављање сарадње са демократама, али да је спреман на оштру конфронтацију у случају неслагања.
Он је рекао да су се демократе "жестоко бориле" и да су обавиле "добар посао".
"Не свиђа ми се да то сматрам својим поразом. Нисам био на гласачком листићу", рекао је предсједник САД.
Он је обећао да ће анализирати разлоге побједе демократа и пораза републиканаца.
"Ми, заправо, имамо највећу економију. Али због цијене бензина људи то не виде колико би то видјели без тога. А цијена бензина узрокована је Ираном", навео је Трамп, преноси Срна.
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