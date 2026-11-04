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Права ријеткост је да странка америчког предсједника јача на међуизборима

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04.11.2026 09:08

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Права ријеткост је да странка америчког предсједника јача на међуизборима
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Странка актуелног америчког предсједника веома ријетко осваја додатна мјеста на међуизборима за Конгрес, а од 1934. године, такви случајеви би се могли набројати на прсте једне руке.

Наиме, само су Френклин Рузвелт, управо 1934. и Џорџ Буш Млађи 2002. године, као актуелни предсједници повећали број представника своје партије у оба дома Конгреса.

Те 1934., Демократе су освојиле девет додатних мјеста у Представничком дому и девет у Сенату. Рузвелт је тада био у првом мандату.

Године 2002., Републиканци су освојили осам додатних мјеста у Представничком дому и два у Сенату. Избори су одржани годину дана након терористичких напада 11. септембра 2001. године, у периоду високог рејтинга предсједника Буша.

Треба споменути и изборе у вријеме владавине Била Клинтона, када су демократе добиле четири додатна мјеста у Представничком дому, а ситуација у Сенату је остала иста као и прије избора.

Према подацима пројекта "The American Presidency Project" Универзитета Калифорнија у Санта Барбари, ово су случајеви када су актуелни предсједници повећали број представника у једном од два дома.

Година

Предсједник

Странка

Представнички дом

Сенат

1934.

Френклин Рузвелт

Демократе

+9

+9

1962.

Џон Кенеди

Демократе

-4

+3

1970.

Ричард Никсон

Републиканци

-12

+2

1982.

Роналд Реган

Републиканци

-26

+1

1998.

Бил Клинтон

Демократе

+4

0

2002.

Џорџ Буш Млађи

Републиканци

+8

+2

2018.

Доналд Трамп

Републиканци

-41

+2

2022.

Џо Бајден

Демократе

-9

+1

Подсјећамо, према првим резултатима америчких међуизбора коју су одржани јуче, Демократе би требало да имају већини и у Представничком дому и у Сенату.

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Тагови :

Доналд Трамп

Амерички избори

Амерички Сенат

Конгрес САД

Демократска странка

републиканци

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