Права ријеткост је да странка америчког предсједника јача на међуизборима

Аутор:АТВ редакција
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Странка актуелног америчког предсједника веома ријетко осваја додатна мјеста на међуизборима за Конгрес, а од 1934. године, такви случајеви би се могли набројати на прсте једне руке.
Наиме, само су Френклин Рузвелт, управо 1934. и Џорџ Буш Млађи 2002. године, као актуелни предсједници повећали број представника своје партије у оба дома Конгреса.
Те 1934., Демократе су освојиле девет додатних мјеста у Представничком дому и девет у Сенату. Рузвелт је тада био у првом мандату.
Године 2002., Републиканци су освојили осам додатних мјеста у Представничком дому и два у Сенату. Избори су одржани годину дана након терористичких напада 11. септембра 2001. године, у периоду високог рејтинга предсједника Буша.
Треба споменути и изборе у вријеме владавине Била Клинтона, када су демократе добиле четири додатна мјеста у Представничком дому, а ситуација у Сенату је остала иста као и прије избора.
Према подацима пројекта "The American Presidency Project" Универзитета Калифорнија у Санта Барбари, ово су случајеви када су актуелни предсједници повећали број представника у једном од два дома.
Година
Предсједник
Странка
Представнички дом
Сенат
1934.
Френклин Рузвелт
Демократе
+9
+9
1962.
Џон Кенеди
Демократе
-4
+3
1970.
Ричард Никсон
Републиканци
-12
+2
1982.
Роналд Реган
Републиканци
-26
+1
1998.
Бил Клинтон
Демократе
+4
0
2002.
Џорџ Буш Млађи
Републиканци
+8
+2
2018.
Доналд Трамп
Републиканци
-41
+2
2022.
Џо Бајден
Демократе
-9
+1
Подсјећамо, према првим резултатима америчких међуизбора коју су одржани јуче, Демократе би требало да имају већини и у Представничком дому и у Сенату.
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