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Абдул Ел-Сајед постао први муслиман у Сенату: "Можемо прећи са иншалах на елхамдулилах"

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04.11.2026 08:27

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Абдул Ел-Сајед постао први муслиман у Сенату: "Можемо прећи са иншалах на елхамдулилах"
Фото: Tanjug / AP / Julia Demaree Nikhinson

Абдул Ел-Сајед, кандидат Демократске партије прогласио је побједу у трци за Сенат САД у Мичигену.

Тиме је 41-годишњи љекар постао први муслиман у америчком Сенату.

„Мичигене, успјели смо! Поносан сам и почашћен што стојим овдје као ваш изабрани сенатор из велике државе Мичиген“, рекао је Ел-Сајед.

У говору је поручио и: „Можемо прећи са иншалах на елхамдулиллах“.

Како пише „Јнет“, Ел-Сајед је у говору исмијао и произраелски лоби АИПАК, који се противио његовој кандидатури.

„Хвала вам што сте ми дали прилику да вас побиједим два пута“, рекао је.

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Тагови :

Абдул Ел-Сајед

Амерички Сенат

Америка

Трамп демократе љевица

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