Абдул Ел-Сајед постао први муслиман у Сенату: "Можемо прећи са иншалах на елхамдулилах"

Аутор:АТВ редакција
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Абдул Ел-Сајед, кандидат Демократске партије прогласио је побједу у трци за Сенат САД у Мичигену.
Тиме је 41-годишњи љекар постао први муслиман у америчком Сенату.
„Мичигене, успјели смо! Поносан сам и почашћен што стојим овдје као ваш изабрани сенатор из велике државе Мичиген“, рекао је Ел-Сајед.
У говору је поручио и: „Можемо прећи са иншалах на елхамдулиллах“.
Како пише „Јнет“, Ел-Сајед је у говору исмијао и произраелски лоби АИПАК, који се противио његовој кандидатури.
„Хвала вам што сте ми дали прилику да вас побиједим два пута“, рекао је.
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