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Израел тврди да Иран планира нападе хемијским оружјем

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04.11.2026 10:23

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Припадници паравојних снага Басиџ, повезаних са Револуционарном гардом, присуствују отварању центра за војну обуку цивилних добровољаца у близини светилишта Имамзаде Салех на тргу Таџриш у Техерану, Иран, у понедјељак, 2. новембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Vahid Salemi

Израел је подијелио обавјештајне податке са Сједињеним Америчким Државама, тврдећи да се Иран припрема употребу хемијско оружје против својих противника, објавио је Њујорк тајмс, позивајући се на америчке и регионалне званичнике.

Амерички званичници, међутим, подијељени су око израелских обавјештајних података, а неки у администрацији Доналда Трампа доводе у питање вјеродостојност тих тврдњи и мотиве Израела, наводи се у новинском извјештају.

Обавјештајни подаци изазвали су забринутост међу дијелом америчких званичника, док други и даље изражавају скептицизам у погледу тога припрема ли се Техеран доиста за употребу хемијског оружја.

Према извјештају, неки амерички званичници упоредили су те информације с мањкавим обавјештајним процјенама о оружју за масовно уништење које су претходиле америчкој инвазији на Ирак 2003. године.

Оптужбе су такође подстакле сумње дијела званичника америчке администрације да израелски премијер Бењамин Нетанјаху можда покушава увјерити предсједника Доналда Трампа да настави опсежне војне операције против Ирана.

Спор око обавјештајних података долази у тренутку када Вашингтон процјењује ризике даљње ескалације сукоба с Ираном, при чему би сваки потенцијални војни одговор могао имати значајне посљедице за регионалну безбједност.

Различите процјене указују на изазове с којима се суочавају амерички креатори политике док настоје разликовати вјеродостојна обавјештајна упозорења од тврдњи које би могле утицати на одлуке о покретању војних операција, пише Њујорк тајмс.

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Тагови :

Иран

Израел

хемијско оружје

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