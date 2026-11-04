Један од главних кандидата за предсједника САД-а? Ко је Џон Ософ, сенатор из Џорџије

Аутор:АТВ редакција
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Демократски сенатор Џон Ософ убједљиво је побиједио на изборима за амерички Сенат у савезној држави Џорџији, а његов успјех одмах је подстакао нагађања да би управо он могао да постане један од главних кандидата демократа на предсједничким изборима 2028. године.
Иако 39-годишњи политичар за сада одлучно одбацује могућност предсједничке кандидатуре, све више политичких аналитичара у њему види особу која би могла да уједини различите струје Демократске странке и супротстави се републиканцима у борби за Бијелу кућу, пише „Дејли мејл“.
Ософова побједа на међуизборима била је толико убједљива да је независна организација за праћење изборних резултата „Десижн деск“ прогласила његов поновни избор само 18 минута након затварања биралишта. Политичка аналитичарка Си-Ен-Ена Кеси Хант одмах је изјавила: „Вечерас је први дан предсједничке кампање Џона Ософа“.
Један од разлога због којих се Ософ све чешће помиње као потенцијални предсједнички кандидат јесте и снажна подршка бившег америчког предсједника Барака Обаме. Он је посљедњих дана активно учествовао у демократској кампањи, наступајући на скуповима у Мичигену, Охају и Џорџији, гдје је Ософа описао као „једини разуман избор у овој трци“.
Sen. Jon Ossoff delivered an acceptance speech to supporters at his campaign headquarters after he was projected to win the Georgia Senate race. Follow live updates: https://t.co/pEvnNAuZog https://t.co/3PSEj8VIAJ— CNN (@CNN) November 4, 2026
На скупу 28. октобра Обама је отишао и корак даље, упоредивши младог сенатора са једном од најпознатијих америчких политичких династија.
„И то није само зато што дјелује тако сређено. Није зато што изгледа попут предсједника Кенедија, сав згодан на видео-снимцима“, рекао је Обама.
„То је зато што је од свог ментора, који је био и мој ментор – једног од великана, Џона Луиса, научио шта значи изазвати мало добрих невоља. Управо то чини у ваше име.“
Такве ријечи бившег предсједника многи тумаче као важан политички сигнал. Обама је и сам у предсједничку трку ушао као релативно млад сенатор, а између његове и Ософове каријере постоје бројне сличности.
Обама је 2004. године изабран у Сенат као представник Илиноиса, док је Ософ први пут освојио сенаторски мандат 2021. године. Обојица су се истакла говорничким способностима, енергичним јавним наступима и вјештим коришћењем медија. Ософ је прије политичке каријере радио као продуцент документарних филмова, а данас се посебно добро сналази на друштвеним мрежама.
Занимљиво је и да Ософ тренутно одбацује предсједничке амбиције готово истим ријечима којима је то својевремено чинио Обама. У априлу је изјавио да „нема баш никаквог интереса да се кандидује за предсједника 2028. године“, упозоривши да би нагађања о сљедећим предсједничким изборима могла да одврате пажњу од актуелних политичких проблема.
Исто питање постављено му је 13. октобра током дебате, када је на питање да ли ће одрадити пуни шестогодишњи мандат ако поново буде изабран, одговорио: „Да, хоћу. Немам баш никаквог интереса да се кандидујем за предсједника.“
Али, како преноси „Вечерњи лист“, историја показује да таква обећања не морају нужно да значе и коначну одлуку.
У јануару 2006. године тадашњи сенатор Барак Обама такође је тврдио да ће одрадити пуни мандат. Када га је водитељ Ен-Би-Сија упитао: „Дакле, нећете се кандидовати за предсједника или потпредсједника 2008. године?“, Обама је кратко одговорио: „Нећу.“
Већ сљедеће године објавио је предсједничку кандидатуру, а 2008. године побиједио је на изборима.
Ософове предсједничке изгледе све озбиљније разматрају и политички аналитичари.
Угледни стручњак за истраживања јавног мњења Нејт Силвер изјавио је да би управо сенатор из Џорџије могао да буде најбољи демократски кандидат 2028. године.
„Ософ је био мој први избор и њега бих првог одабрао“, рекао је Силвер, који сматра да Ософова предност лежи управо у његовој умјереној политичкој позицији.
Демократе посљедњих година покушавају да прошире своју бирачку базу на савезне државе које традиционално нагињу републиканцима, а политичари попут Ософа могли би да имају знатно већи утицај од изразито прогресивних кандидата.
Ософов изборни штаб посебно је истицао чињеницу да је он „једини демократски амерички сенатор који се бори за нови мандат у савезној држави у којој је Трамп побиједио“.
Колико је Ософ брзо постао озбиљно име у нагађањима о предсједничким изборима показали су и подаци интернет тржишта предвиђања „Калши“.
Наиме, у уторак увече Ософ је престигао калифорнијског гувернера Гевина Њусома.
Такође, Ософ је већ показао да се не боји директног политичког сукоба са Доналдом Трампом, када је у августу привукао велику медијску пажњу прозвавши предсједника због његове блиске сараднице Натали Харп и контроверзе око предсједничког авиона из Катара.
Поручио је и да би Трамп радије „градио своју плесну дворану и путовао са Натали у њиховој летећој палати“ него што би обављао свој посао.
Та изјава је разбјеснила Бијелу кућу, док ју је Ософов тим доживио као политички успјех.
Истовремено, Ософ настоји да изгради политички профил и на конкретним темама, попут рада на заштити дјеце, здравственој политици и ограничавању цијена лијекова.
Према Обаминим ријечима, Ософ је чак „разоткрио злостављање дјеце у систему хранитељства у Џорџији, помогао да се донесе закон који приморава технолошке компаније да се обрачунају са сексуалним предаторима који циљају дјецу, супротставио се фармацеутским компанијама и ограничио цијену инсулина за старије особе“.
Обама је такође поручио да ће се Ософ у новом мандату борити против високих цијена, Трампових царина и рата у Ирану, као и за снажнију заштиту бирачких права.
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