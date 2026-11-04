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Доналд Трамп о употреби нуклеарног оружја против Ирана

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04.11.2026 12:38

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Предсједник Доналд Трамп говори у Ружичастој башти Бијеле куће током догађаја посвећеног припадницима хитних служби, у четвртак, 15. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да не види било какву потребу за употребом нуклеарног оружја против Ирана.

Он је за "Политико" рекао да је Иран "већ 90 одсто поражен".

"Не треба ми то. Већ смо их 90 одсто поразили", одговорио је Трамп на питање у вези са могућношћу употребе нуклеарног оружја у сукобу са Ираном.

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

нуклеарно оружје

Техеран

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