Отворени досијеи мађарске тајне полиције

Аутор:АТВ редакција
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Мађарске власти објавиле су базу података са десетинама хиљада досијеа тајне полиције из времена комунизма, што открива огромну мрежу доушника која је кориштена за шпијунирање грађана током вишедеценијског једнопартијског система.
Историјски потез услиједио је више од 36 година након пада комунизма и дио је обећања премијера Мађарске Петера Мађара да ће објавити документе и омогућити Мађарима да се суоче са тоталитарном прошлошћу.
"Сада, послије 36 година, спроводимо оно што је било обећање о промјени режима", рекао је Мађар на конференцији за новинаре и додао да је сада објављено око 60.000 имена.
Додатни фајлови биће отпремљени до фебруара 2027. године, али су далеко од комплетних, јер су многи уништени током антисовјетског устанка у Мађарској 1956, те 1988. и 1989. године.
"Молим све да се према овом дугоочекиваном објављивању докумената односе са достојанством и хуманошћу јер ће се многе породице сада суочити са тешким информацијама које су често везане за преминулог члана њихове породице. Није обрадити трауму без разговора и постављања питања", навео је Мађар.
Комунистичка владавина у Мађарској окончана је 1989. године, али су власти одгађале потпуно отварање досијеа због недостатка снажне политичке воље узастопних влада.
Током Хладног рата, тајне полицијске агенције у Источној Европи ослањале су се на сараднике из јавности, често путем уцјене, пријетњи или награда.
Бивши премијер Виктор Орбан изјавио је јуче да су комунистичке тајне службе покушале да га регрутују као доушника док је служио војни рок, али да је то одбио, због чега је касније постао мета интензивног полицијског надзора, преноси Срна.
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