Хамнеи: Непријатељство Америке остаје без обзира на странке

Аутор:АТВ редакција
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Непријатељство Вашингтона према Техерану остаје без обзира на страначке промјене или било какве уступке САД, а они који вјерују другачије "дубоко гријеше", изјавио је ирански врховни вођа Моџтаба Хамнеи након пораза Републиканске странке на изборима за Конгрес САД.
Хамнеи је упозорио да би одговор Ирана на било какав обновљени амерички напад био много већих размјера.
Он је напоменуо да је Техеран уништавао америчке базе у регији и управљао Ормуским мореузом у оквиру кампање против америчке хегемоније.
"САД виде крај своје хегемоније као далеку ствар. Ми га видимо као близу", додао је Хамнеи, преноси Срна.
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