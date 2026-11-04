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Огласио се Саичић о кандидатима за састав нове Владе Србије

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04.11.2026 09:57

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Огласио се Саичић о кандидатима за састав нове Владе Србије
Фото: Tanjug/Dejan Živančević

Кандидат на Студентској листи Радомир Саичић изјавио је да још не може да говори о кандидатима за састав нове Владе Србије, јер договори о персоналним рјешењима нису завршени, али је потврдио да се о томе већ неко вријеме разговара.

„Бићете обавијештени као и сви остали када Студентски покрет и Студентска листа објаве заједничко саопштење“, рекао је Саичић за лист „Данас“.

На питање ко доноси одлуке о кадровским рјешењима, одговорио је да се све ради у договору између Студентског покрета и кандидата са Студентске листе.

Говорећи о томе да ли су разговори о формирању нове Владе Србије већ почели, Саичић је рекао да се о томе дискутује већ неко вријеме.

„Разматрамо ми то, није да чекамо да гојимо прасе на Божић. Али шта ће тачно бити, о томе се још воде разговори“, додао је Саичић.

Он је навео да је први корак конституисање Народне скупштине Србије.

„Конститутивна сједница парламента Србије може бити сазвана врло брзо, али то не зависи од нас. Скупштину сазива Ана Брнабић. Ми ћемо, наравно, када год буде сазвана, бити спремни да урадимо оно што је наш посао, наша обавеза и дуг према бирачима који су нас изгласали“, рекао је Саичић.

Додао је да ће више информација о наредним потезима бити познато након сазивања сједнице Скупштине, преноси Телеграф

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Тагови :

Радомир Саичић

Студентска листа

Влада Србије

Кандидатура

Коментари (6)

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