Случај "Алта банке": Одређен притвор Давору Мацури

Аутор:АТВ редакција
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Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду – Посебног одјељења за организовани криминал донио је 4. новембра 2026. године рјешење којим је окривљенима Давору Мацури, Г. М. и И. П. одредио притвор у трајању од најдуже 30 дана.
Притвор је окривљенима Д. М., Г. М. и И. П. одређен из законских разлога прописаних одредбом члана 211. став 1. тачке 2) и 3) Законика о кривичном поступку, односно због постојања посебних околности које указују на то да ће ометати поступак утицајем на свједоке, као и због постојања посебних околности које указују на то да ће у кратком временском периоду поновити кривично дјело. Поред наведених разлога, окривљеном Д. М. притвор је одређен и из законског разлога прописаног одредбом члана 211. став 1. тачка 1) Законика о кривичном поступку, односно усљед постојања околности које указују на опасност од бјекства.
Окривљеном Д. М. на терет је стављено извршење кривичног дјела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 227. став 3. у вези са ставом 1. Кривичног законика, док је окривљенима Г. М. и И. П. на терет стављено извршење кривичног дјела злоупотреба положаја одговорног лица помагањем из члана 227. став 3. у вези са ставом 1, а у вези са чланом 35. Кривичног законика.
Против наведеног рјешења дозвољена је жалба кривичном ванрасправном вијећу Вишег суда у Београду – Посебног одјељења за организовани криминал, у року од три дана од дана пријема рјешења, преноси Курир.
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