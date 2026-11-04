Александар Вулин о враћају авиона: "Спавао сам, будим се, кажу ми 'у Београду смо'"

Аутор:АТВ редакција
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Александар Вулин, који је био у авиону који је враћен из Москве, рекао је да је прошао све провјере и да не постоји ништа незаконито за шта би могли да га терете.
Вулин каже да је спавао у авиону и да није знао шта се дешава.
„Нико ништа није ни јавио. Спавао сам у авиону, будим се, они кажу: 'У Београду сте'. Како у Београду? Кад смо изашли напоље, видим, окупила се полиција, специјалци. Ја кажем: 'Колеге, јесте ли дошли по мене?' Они се смију, кажу: 'Нисмо, министре'. Сиђем доље са свим осталим путницима, прођем још једном процедуру са свим осталим путницима, прођем још једну процедуру сам и ево сад стојим и чекам да нас пусте да поново уђемо у авион, осим ако, вјероватно, не преговарају са неким и не покушавају да нађу неки разлог да ме спријече да одем у Москву. Апсолутно ништа незаконито није пронађено код мене, зато што није ни могло да буде“, навео је он.
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„Наравно да је све лаж и наравно да је то само иживљавање и покушај да овим новим властима докажу колико су, колико су и овдје на аеродрому спремни, колико су на бранику њихове идеологије. Дакле, наравно да је све лаж, наравно да су све те тешке глупости. Мени је заиста жао и непријатно, толики људи су се вратили, кваре се њихови животи, кваре се њихове обавезе због покушаја политичког обрачуна са мном. Дакле, наравно да нема ничега, ни апсолутно незаконитог, све је прегледано, све је провјерено и, наравно, лажови какви јесу, покушавају да направе нешто од онога чега нема“, рекао је он.
Како каже, то је једна случајна операција и ништа се ту није десило.
„Путници нису криви, нису дужни да трпе оваква иживљавања и нису дужни да трпе такву правну и сваку другу несигурност. Дакле, ово ће се, ово ће се, ово ће се наставити. И као што видите, ја сам потпуно миран, знам да сам исправан. Ја сам ишао у Москву службено“, рекао је Вулин.
Подсјетимо, компанија „Ер Србија“ саопштила је раније вечерас да се авион који је био на редовном лету ЈУ134 на релацији Београд–Москва враћа у Београд пошто је та компанија од надлежних аеродромских служби примила информацију која је захтијевала спровођење додатних безбједносних провјера у вези са једним путником.
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Како се наводи у саопштењу, у складу са добијеним инструкцијама и свим важећим безбједносним прописима, донесена је одлука да се авион врати у Београд како би све неопходне процедуре биле спроведене у потпуности. Контрола путника и пртљага спроводи се у надлежности аеродромског система безбједности и одговарајућих служби.
Након што је „Ер Србија“ накнадно примила информацију која је захтијевала додатне аеродромске безбједносне провјере, компанија је поступила у складу са инструкцијама надлежних органа и свим важећим процедурама.
„Посада 'Ер Србије' поступала је у потпуности у складу са утврђеним процедурама и највишим безбједносним стандардима“, наводи се у саопштењу.
(Курир)
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