Огласио се Душан Бајатовић о лету за Москву који је нагло враћен за Србију

Аутор:АТВ редакција
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Директор „Србијагаса“ Душан Бајатовић изјавио је за Н1 да је након непланираног повратка авиона за Москву на београдски аеродром спроведена детаљна безбједносна контрола свих путника и пртљага.
Иако су се у авиону налазили и Александар Вулин и Ненад Поповић, Бајатовић каже да не зна разлоге њиховог путовања, док је, како истиче, његов одлазак у Русију у вези са проблемима у снабдијевању гасом и платном промету након случаја „Алта банке“.
Како је навео, званично им је саопштено да је авион враћен због безбједносних процедура. Додао је да су на лету били и Александар Вулин и Ненад Поповић, као и око 150 путника, углавном руских држављана.
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„Тек кад смо слетјели у Београд, обавијестили су нас да морамо да прођемо потпуно нову процедуру. Детаљно је прегледан сав пртљаг свих путника, без навођења посебних разлога зашто је то учињено, осим да је то по процедури. Према томе, задржавање је мало дуже“, објашњава Бајатовић за Н1.
По слијетању у Београд, каже, преузела их је полиција.
„Ишли смо на потпуно одвојен пункт и извршен је детаљан преглед свих који су били путници у авиону и њиховог пртљага. И сад чекамо трећи аутобус да дође и наставиће се овај лет за Москву“, објашњава и додаје да су два аутобуса путника прошла контролу.
Не може да потврди наводе да Вулин није прошао безбједносне провјере, односно да његов пртљаг није прегледан при полијетању. Нада се да ће полетјети за Москву.
„Очекујем да ћу га видјети у авиону јер, колико сам схватио, он жели да продужи“, истиче.
Додаје и да на аеродрому не види да се нешто „лоше или сумњиво“ дешава.
„Не видим тренутно ни господина Поповића, да вам право кажем. Нисмо изашли заједно“, истиче и додаје да не зна Вулинове и Поповићеве разлоге за пут у Москву.
„Ја врло често идем у Москву, а још чешће у Санкт Петербург. Сви знате чиме се бавим, ја сам директор 'Србијагаса'. Дуго времена смо се бавили изборима, а сада треба полако, због тога што ће бити зима, да обезбиједимо додатне количине. Морамо да договоримо неке ствари око флексибилности и плаћања, јер је и ово са 'Алта банком' прекинуло неке канале, прије свега плаћања Руса према нама, а ми углавном плаћамо преко западних, кореспондентских банака. И то је конкретан разлог мог пута у Москву. А зашто су господин Поповић и господин Вулин ишли, ја заиста не знам“, објашњава.
На питање да ли је током лета комуницирао са Вулином и Поповићем, навео је:
„Да ти будем искрен, поздравили смо се, али ја сам све вријеме спавао. Тек кад смо слетјели у Београд и кад је капетан рекао да смо слетјели у Београд, ја сам онда постао свјестан шта се догађа“, навео је.
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