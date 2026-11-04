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Јутарњи програм РТС-а има новог водитеља

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04.11.2026 08:11

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Јутарњи програм Радио-телевизије Србије добио је новог водитеља. Гледаоце Јавног сервиса Србије овог јутра, у сриједу, 4. новембра, поздравио је Марко Максимовић.
Фото: YouTube/RTS/printscreen

Јутарњи програм Радио-телевизије Србије добио је новог водитеља. Гледаоце Јавног сервиса Србије овог јутра, у сриједу, 4. новембра, поздравио је Марко Максимовић.

Како се наводи, Максимовић ради у редакцији Београдског програма РТС-а од 2010. године. Као репортер извјештавао је са бројних догађаја у земљи и иностранству, а писао је и за „Моцарт спорт“, преноси „Кабларнет“.

Јутарњи програм му није непознаница, с обзиром на то да је раније био и његов уредник. Познат је и као љубитељ спорта.

Када је ријеч о емисији „Вести“, која се емитује у оквиру Јутарњег програма, 4. новембра гледаоце је водила Милица Симовић. Она је ове године постала ново лице РТС-а путем јавног позива.

(РТС)

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Тагови :

Србија

јутарњи програм

Водитељ

РТС

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