Бранимир Несторовић најавио кандидатури за предсједника Србије

Аутор:АТВ редакција
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Лидер покрета „Ми – Снага народа“ Бранимир Несторовић рекао је да ће се кандидовати на изборима за предсједника Србије, који морају бити одржани до 27. децембра.
"Уколико ме здравље послужи.Нема ко да се бори за нас до нас самих. Није битан ни резултат колико борба. Ја ћу се борити“, рекао је Несторовић.
Он каже да избори одржани 25. октобра нису били класични избори, већ „референдум за и против Александра Вучића“, који је, како каже, резултирао тиме да је велики општенародни устанак незадовољника влашћу, предвођен студентима, оборио једну дотрајалу власт.
Несторовић је, међутим, истакао да су пред новом влашћу, оличеном у Студентској листи, велика искушења на свим пољима, како унутрашње тако и међународне политике, те да би требало пажљиво посматрати како ће влада бити конципирана, ко ће је предводити и у ком смјеру ће ићи. Навео је да му се чини да ће се одуговлачити са објављивањем имена министара „да не би дошло до разочарања“.
Несторовић упозорава да се никако не смије правити отклон од Русије јер би то, како сматра, било штетно и погубно по српске државне и економске интересе.
„Без Русије смо мртви. Она је јако важна. Без Русије нема гаса, нема ничега", каже Несторовић.
Он је оцијенио и као прилично проблематичну изјаву првог на Студентској листи Илије Срдановића да су, поводом пресуда за ратове на простору бивше Југославије, а посебно у контексту Сребренице, „судови рекли своје“.
„Који судови? Хашки суд? То није суд, то је била казнионица за српски народ“, поручио је Несторовић.
Каже и да му се чини да ће Запад и Европска унија кренути у неколико праваца овдје, „против Републике Српске, Српске православне цркве, а врло могуће и јачањем аутономашке приче у Војводини“.
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