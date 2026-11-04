Ухапшено 25 демонстраната због подршке организацији "Палестинска акција"

Аутор:АТВ редакција
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Британска полиција ухапсила је 25 демонстраната на данашњем протесту подршке организацији Палестинска акција испред Врховног суда уочи почетка расправе о жалби једне од њених оснивача Худе Амори на одлуку британске владе да ту групу прогласи терористичком организацијом.
Поједини демонстранти носили су транспаренте са порукама које су се односиле на право на протест и слободу изражавања, наводи Скај Њуз.
Неки од транспарената садржали су формулације из објаве коју је у октобру на друштвеној мрежи Икс написала новинарка и књижевница Сара Хелм, супруга савјетника за националну безбједност Џонатана Пауела.
Хелм је тада написала "Боже, помози нама ауторима који подржавамо Палестину и Палестинску акцију", а демонстранти су на транспарентима ријеч "аутори" замијенили изразима "обични људи", "студенти" и "синови преживјелих Холокауста".
Политичарка Зелене странке Џени Џоунс оценила је да демонстранти користе исте ријечи које је употребила Хелм и подсјетила да је полиција раније саопштила да њена објава није прешла праг за кривично гоњење.
Глумац Алфред Енок, познат по улози у филмском серијалу о Харију Потеру, такође је учествовао у протесту, држећи транспарент са натписом "Ово је демократија, а не тероризам".
Он је, како наводи британски ЛБЦ Њуз, изразио наду да ће забрана организације Палестинска акција бити укинута, оцијенивши да је она имала застрашујући ефекат на грађане и да представља дио ширег ограничавања права на протест, које је, како је навео, основ демократије.
Током расправе пред Врховним судом, адвокат Худе Амори, Раза Хусеин рекао је да су циљеви организације Палестинска акција били "у складу са либералним демократским вриједностима, а не супротни њима".
У писаним поднесцима навео је да су само три од укупно 385 акција које је група спровела током пет година оцјењене као активности које испуњавају законску дефиницију тероризма, и то искључиво због озбиљног оштећења имовине.
Хусеин је оцијенио да је забраном практично уништена протестна организација која је имала широку подршку делова цивилног друштва.
С друге стране, адвокат британског Министарства унутрашњих послова Џејмс Еди рекао је да Апелациони суд није направио правну грешку када је одлучио да забрана буде задржана.
Он је навео да је Апелациони суд одбацио покушај Амори да Палестинску акцију представи као ненасилну организацију која спроводи директне протестне акције.
Према његовим ријечима, забрана Палестинске акције не спречава јавно изражавање подршке Палестини нити противљење Израелу и израелским одбрамбеним снагама, већ се односи искључиво на директно исказивање подршке тој организацији.
Амори је покренула правни поступак пред Врховним судом са захтјевом да се поништи забрана коју је 2025. године увела тадашња министарка унутрашњих послова Ивет Купер.
Худа Амори је оспорила одлуку Купер пред Високим судом, гдје су тројица судија у фебруару оцијенила да је забрана незаконита.
Међутим, пет судија Апелационог суда поништило је ту одлуку у јуну, закључивши да је забрана законита и да представља оправдано и сразмјерно ограничење права на слободу изражавања.
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