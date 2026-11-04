Шолаја: Без промјена у америчкој спољној политици

Аутор:АТВ редакција
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Промјена у спољној политици САД, након избора за Конгрес, не би требало да буде јер амерички предсједник дефинише и води ту област, оцијенио је политички аналитичар Милош Шолаја.
"Много тога ће остати прилично слично или исто, с тим да ће предсједник САД Доналд Трамп морати водити рачуна о томе како да се понаша према партнерима у спољној политици", изјавио је Шолаја за Срну, поводом пројекција резултата избора, на којима су демократе преузеле контролу над оба дома Конгреса.
Шолаја је оцијенио да ће Трамп сада, вјероватно, размишљати ко ће бити републикански кандидат на изборима за предсједника САД за двије године.
"Он ће да ради на профилисању тог човјека и стварању услова да тај кандидат добије изборе", рекао је Шолаја који је и професор међународних односа на Факултету политичких наука у Бањалуци.
Шолаја је указао на то да је побједа противничке или опозиционе стране на половини предсједничког мандата у САД готово уобичајена ствар у Америци.
"Чињеница је да су демократе убједљивије добили ове изборе чиме су највјероватније остварили прилично надмоћну контролу оба дома. То показује да Трамп баш и нема највећу подршку за своју политику у овом тренутку. Америка има одређене економске проблеме, велика је инфлација, а гориво скупо. Све то је опредијелило да се бирачи окрену демократама", објаснио је Шолаја.
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