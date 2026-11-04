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Песков: Надамо се наставку Трампових мировних напора

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04.11.2026 13:09

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку на маргинама Самита шефова држава и влада Форума земаља извозница гаса (ГЕЦФ), у Великој кремаљској палати у Москви, у уторак, 27. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

Москва се нада да ће предсједник САД Доналд Трамп наставити да улаже напоре за очување мира, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Предсједник Трамп наставља свој мандат. Искрено се надамо да ће наставити своје напоре за очување мира. Постоје помаци. Ускоро ће услиједити још један круг трилатералних преговора", рекао је Песков.

Он је указао на успјешне мировне и хуманитарне напоре прве даме САД Меланије Трамп.

"Надамо се да ће се све наставити", рекао је Песков.

Меланија Трамп је посредовала у проглашењу прекида ватре у граду Олешки, на првој линији фронта, из којег је евакуисано близу 800 цивила, преноси Срна.

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Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

Америка

Доналд Трамп

Сарадња

споразум

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