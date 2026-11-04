Песков: Надамо се наставку Трампових мировних напора

Аутор:АТВ редакција
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Москва се нада да ће предсједник САД Доналд Трамп наставити да улаже напоре за очување мира, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Предсједник Трамп наставља свој мандат. Искрено се надамо да ће наставити своје напоре за очување мира. Постоје помаци. Ускоро ће услиједити још један круг трилатералних преговора", рекао је Песков.
Он је указао на успјешне мировне и хуманитарне напоре прве даме САД Меланије Трамп.
"Надамо се да ће се све наставити", рекао је Песков.
Меланија Трамп је посредовала у проглашењу прекида ватре у граду Олешки, на првој линији фронта, из којег је евакуисано близу 800 цивила, преноси Срна.
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