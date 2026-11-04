Ђоковић одговорио на прозивке директора Мастерса у Паризу

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић пласирао се у друго коло мастерса у Паризу побједом над Валентином Вашероом, а послије меча искористио је прилику да одговори директору турнира Седрику Пјолину, који је претходних дана коментарисао његове године.
Новак Ђоковић пласирао се у друго коло мастерса у Паризу након велике борбе и преокрета против Валентина Вашероа из Монака. Српски ас изгубио је први сет у тај-брејку, а у наставку се суочио и са брејком заостатка, али је успио да пронађе излаз из незгодне ситуације и упише важну победу.
Није то био само још један меч за Ђоковића, који у француској престоници има додатни мотив. Завршни мастерс у Торину и даље је један од његових циљева, а за пласман на турнир осморице најбољих потребни су му значајни резултати у Паризу, укључујући најмање пласман у полуфинале.
Посебну пажњу привукао је и одговор који је Ђоковић упутио директору турнира Седрику Пјолину.
Некадашњи француски тенисер претходних дана није крио изненађење због Новакове одлуке да ове године наступи у Берсију, посебно имајући у виду да је претходна два издања турнира пропустио. Пјолин је доводио у питање и Ђоковићеву одлуку да се бори за мјесто на Завршном мастерсу, иако је претходних сезона одустајао од учешћа након што би обезбиједио пласман.
Српски тенисер није пропустио прилику да му одговори, и то уз осмијех, пред публиком у Паризу.
"За једног старог момка, уопште није лоше. Говоре да сам престар и да сам изгубио брзину, али и даље успјевам да пронађем рјешење у овако захтјевним сусретима. Још сам овдје и трудим се да најбољу игру покажем онда када је најпотребније", поручио је Ђоковић.
Пјолинове изјаве односиле су се прије свега на Новакове наступе на Завршном мастерсу. Директор турнира подсјетио је да је српски ас 2024. и 2025. године изборио мјесто међу учесницима, али је потом одлучио да не игра, због чега му је овогодишња жеља за пласманом била помало необична.
"Нисам успјевао да разумијем његову логику. Два пута се квалификовао за завршни турнир, 2024. и 2025. године, али није учествовао. То је прилично неуобичајено за играча који избори мјесто на такмичењу о којем многи сањају. А сада, када још није обезбиједио пласман, најављује да жели да се нађе тамо и игра", рекао је Пјолин.
Ипак, Француз је нагласио да је за организаторе Ђоковићев долазак у Париз одлична вест, без обзира на околности. Истакао је да би публика требало да ужива у његовим наступима, имајући у виду године и све веће изазове које доноси наставак каријере.
"Наравно да смо веома задовољни што је поново овдје. Ипак, када занемаримо резултате и статистику, најважније је да искористимо прилику и уживамо у Новаковој игри. Има 39 година и сасвим је природно да се тијело с временом мијења, да опоравак траје дуже и да физички напори постају захтјевнији", истакао је директор турнира.
Пјолин је подсјетио и на Ђоковићеву намјеру да наступа све до Олимпијских игара у Лос Анђелесу 2028. године, али је истовремено отворио питање колико ће још пута публика у Берсију имати прилику да га гледа.
"Новак је изузетан шампион и његове наступе треба цијенити. Да ли ће ово бити посљедњи пут да га гледамо на овом турниру? Хоће ли се вратити и сљедеће године? То нико не може са сигурношћу да каже. Управо због тога треба да будемо срећни што је поново у Паризу", закључио је Пјолин.
(б92)
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