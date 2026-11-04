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Хакери напали банке крви у Француској, покушали уништити залихе

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04.11.2026 13:26

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Фото: Pexels/ Tahir Xəlfəquliyev

Сајбер напад на неколико француских банака крви спријечен је прије него што је проузроковао штету на крвним препаратима, потврдиле су француске власти.

Нападачи су покушали даљински да повећају температуру у складиштима, али је њихов покушај на вријеме осујећен, преноси „Еуроњуз“.

Инцидент се догодио недуго након што је више супермаркета широм Европе ове седмице пријавило сличне проблеме. У њиховим хладњацима и замрзивачима дошло је до пораста температуре након хакерских упада у системе, што је довело до кварења великих количина хране и штете од више милиона евра.

Покушај уништавања залиха плазме

Француска установа за крв (ЕФС) саопштила је да су у понедјељак на три локације за складиштење плазме „подешавања температуре и одмрзавања подигнута на изузетно високе нивое“.

У складиштима су се налазиле врећице плазме намијењене за трансфузију, као и плазма која се користи за производњу лијекова.

Сви крвни препарати премјештени су на сигурно или додатно заштићени. Из ЕФС-а су поручили да нису утврђене никакве посљедице по здравље људи и да ниједан крвни препарат није изгубљен.

Напад је био усмјерен на добављача расхладне опреме који сарађује са ЕФС-ом на те три локације.

Брза реакција система спријечила штету

Из ове установе објаснили су да су системи за надзор и узбуњивање брзо открили неправилности, што је особљу омогућило да благовремено реагује и заштити залихе.

„Системи за надзор и узбуњивање брзо су открили аномалије. То је особљу омогућило да правовремено реагује и осигура да крвни препарати и узорци остану нетакнути“, наведено је у саопштењу.

ЕФС истиче да се прикупљање и дистрибуција крви настављају без застоја, те да је редовна здравствена заштита пацијената у болницама и другим здравственим установама осигурана.

Инцидент сада истражују Француска национална агенција за сајбер-безбједност и Министарство здравља.

(Индекс)

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Тагови :

Француска

добровољно даривање крви

крв

Хакерски напади

хакери

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