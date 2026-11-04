Хакери напали банке крви у Француској, покушали уништити залихе

Аутор:АТВ редакција
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Сајбер напад на неколико француских банака крви спријечен је прије него што је проузроковао штету на крвним препаратима, потврдиле су француске власти.
Нападачи су покушали даљински да повећају температуру у складиштима, али је њихов покушај на вријеме осујећен, преноси „Еуроњуз“.
Инцидент се догодио недуго након што је више супермаркета широм Европе ове седмице пријавило сличне проблеме. У њиховим хладњацима и замрзивачима дошло је до пораста температуре након хакерских упада у системе, што је довело до кварења великих количина хране и штете од више милиона евра.
Француска установа за крв (ЕФС) саопштила је да су у понедјељак на три локације за складиштење плазме „подешавања температуре и одмрзавања подигнута на изузетно високе нивое“.
У складиштима су се налазиле врећице плазме намијењене за трансфузију, као и плазма која се користи за производњу лијекова.
Сви крвни препарати премјештени су на сигурно или додатно заштићени. Из ЕФС-а су поручили да нису утврђене никакве посљедице по здравље људи и да ниједан крвни препарат није изгубљен.
Напад је био усмјерен на добављача расхладне опреме који сарађује са ЕФС-ом на те три локације.
Из ове установе објаснили су да су системи за надзор и узбуњивање брзо открили неправилности, што је особљу омогућило да благовремено реагује и заштити залихе.
„Системи за надзор и узбуњивање брзо су открили аномалије. То је особљу омогућило да правовремено реагује и осигура да крвни препарати и узорци остану нетакнути“, наведено је у саопштењу.
ЕФС истиче да се прикупљање и дистрибуција крви настављају без застоја, те да је редовна здравствена заштита пацијената у болницама и другим здравственим установама осигурана.
Инцидент сада истражују Француска национална агенција за сајбер-безбједност и Министарство здравља.
(Индекс)
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