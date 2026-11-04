РЕМ забранио емисију на Информеру на седам дана, кажњена и "ТВ Прва"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Савјет Регулаторног тијела за електронске медије једногласно је одлучио да забрани емитовање емисије "Прве Инфо" на Телевизији Информер у трајању од седам дана.
"Прве инфо" је емисија која се емитује у јутарњем термину, у којој је водитељка за вријеме предизборне кампање изнијела политички став.
Савјет РЕМ-а је на данашњој редовној сједници изрекао две мјере забране за ТВ Прва - забрану емитовање "Вести" на један дан и забрану емитовања Јутарњег програма у трајању од пет дана, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
3 ч0
Србија
5 ч0
Србија
6 ч12
Србија
6 ч10
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму