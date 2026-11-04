Logo

РЕМ забранио емисију на Информеру на седам дана, кажњена и "ТВ Прва"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.11.2026 14:49

Коментари:

0
РЕМ забранио емисију на Информеру на седам дана, кажњена и "ТВ Прва"
Фото: Tanjug / AP / MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Савјет Регулаторног тијела за електронске медије једногласно је одлучио да забрани емитовање емисије "Прве Инфо" на Телевизији Информер у трајању од седам дана.

"Прве инфо" је емисија која се емитује у јутарњем термину, у којој је водитељка за вријеме предизборне кампање изнијела политички став.

Савјет РЕМ-а је на данашњој редовној сједници изрекао две мјере забране за ТВ Прва - забрану емитовање "Вести" на један дан и забрану емитовања Јутарњег програма у трајању од пет дана, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ТВ Информер

Србија

емисија

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција Србија

Србија

Ужас у Новом Саду: Мајка осумњичена за тешко убиство бебе

3 ч

0
Бранимир Несторовић најавио кандидатури за предсједника Србије

Србија

Бранимир Несторовић најавио кандидатури за предсједника Србије

5 ч

0
Београд, 25. октобра 2026.- Кандидат за посланика Скупштине Србије Студентске листе Радомир Саичић изјавио је вечерас да су на парламентарним изборима показали да промене не само да су могуће, већ да за њих постоји и воља и додао да им сада предстоји да покажу да су достојни поверења грађана.

Србија

Стручњак открио главне разлоге побједе Студентске листе на изборима

6 ч

12
Огласио се Саичић о кандидатима за састав нове Владе Србије

Србија

Огласио се Саичић о кандидатима за састав нове Владе Србије

6 ч

10

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима