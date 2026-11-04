Језив снимак из Челинца: Изгубио контролу над аудијем и забио се у тржни центар

Аутор:АТВ редакција
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Три особе, међу којима и један малољетник, повријеђене су у саобраћајној незгоди која се синоћ догодила у Челинцу, када је возач аутомобила „ауди“ изгубио контролу над возилом и ударио у објекат тржног центра.
.Незгода се догодила око 23 часа у Улици Вукана Тривића.
Узнемирујући снимак незгоде приказује тренутак када аутомобил изненада скреће са коловоза и великом силином удара у објекат.
Застрашујући снимак из Челинца: Возач „аудија” изгубио контролу и забио се у тржни центар https://t.co/4f4UyGfF3N— Glas Srpske (@GlasSrpske) November 4, 2026
У незгоди су повријеђени возач М.Т. из Челинца, сувозач С.Т. и малољетни путник који се налазио у аутомобилу.
Повријеђенима је љекарска помоћ указана у Универзитетском клиничком центру Републике Српске у Бањалуци.
Осим повријеђених лица, у незгоди је причињена и материјална штета на објекту тржног центра.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.
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