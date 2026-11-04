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Језив снимак из Челинца: Изгубио контролу над аудијем и забио се у тржни центар

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04.11.2026 14:11

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Језив снимак из Челинца: Изгубио контролу над аудијем и забио се у тржни центар
Фото: X / Glas Srpske

Три особе, међу којима и један малољетник, повријеђене су у саобраћајној незгоди која се синоћ догодила у Челинцу, када је возач аутомобила „ауди“ изгубио контролу над возилом и ударио у објекат тржног центра.

.Незгода се догодила око 23 часа у Улици Вукана Тривића.

Узнемирујући снимак незгоде приказује тренутак када аутомобил изненада скреће са коловоза и великом силином удара у објекат.

Троје повријеђених у „аудију“

У незгоди су повријеђени возач М.Т. из Челинца, сувозач С.Т. и малољетни путник који се налазио у аутомобилу.

Повријеђенима је љекарска помоћ указана у Универзитетском клиничком центру Републике Српске у Бањалуци.

Оштећен и објекат тржног центра

Осим повријеђених лица, у незгоди је причињена и материјална штета на објекту тржног центра.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.

(Глас Српске)

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Подијели:

Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

Ауди

Челинац

тржни центар

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