Logo

У Бањалуци ухапшено 15 особа, међу њима Самарџија, Кантар, Јеличић...

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.11.2026 12:42

Коментари:

2
У Бањалуци ухапшено 15 особа, међу њима Самарџија, Кантар, Јеличић...
Фото: ATV

У акцији ПУ Бањалука ухапшено је 15 особа и заплијењена је већа количина марихуане, док се за једном особом и даље трага, сазнаје АТВ.

Међу ухапшенима је Младен Самарџија, који се због трговине наркотицима налази под истрагом Тужилаштва БиХ. Затим Бобан Кантар који је 2021. године осуђен на четири године затвора због трговине наркотицима у оквиру предмета ”Алфа 2”, те Бранко Јеличић који је 2024. године хапшен у акцији ”Нишан 2”.

Mladen Samardzija

Хроника

Младен Самарџија пуштен на слободу, обустављен поступак изручења

Акција спроводе Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци и ПУ Бањалука и усмјерена је на откривање и процесуирање кривичних дјела неовлаштене производње и промета дрогом.

Default Image

Хроника

Uhapšeni u akciji "Alfa 2" priznao krivicu: Kantar pristao da zbog šverca droge robija četiri godine

Према незваничним информацијама акција је припремана дуже вријеме и осумњичени су мјесецима били под надзором истражних органа.

Akcija Nisan 2

Хроника

Акција ”Нишан 2”: Ухапшене три особе, заплијењено 1,5 килограма марихуане

Претреси су и даље у току и више информација ће бити познато током дана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Младен Самарџија

Бобан Кантар

трговина дрогом

Бањалука

хапшење

ПУ Бањалука

Коментари (2)

Више из рубрике

Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Хроника

Трофејни борац Белмир Ахмеспахић ухапшен у акцији СИПА-е

4 ч

0
Убиство Петар Бајчетић

Хроника

Зоран Орбовић ухапшен у Шпанији због убиства Петра Бајчетића у БиХ

4 ч

0
Познато ко је ухапшен у великој акцији полиције у Бањалуци

Хроника

Познато ко је ухапшен у великој акцији полиције у Бањалуци

4 ч

0
Сипа

Хроника

Акција СИПА у Сарајеву: Претреси на шест локација

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима