У Бањалуци ухапшено 15 особа, међу њима Самарџија, Кантар, Јеличић...

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:2
У акцији ПУ Бањалука ухапшено је 15 особа и заплијењена је већа количина марихуане, док се за једном особом и даље трага, сазнаје АТВ.
Међу ухапшенима је Младен Самарџија, који се због трговине наркотицима налази под истрагом Тужилаштва БиХ. Затим Бобан Кантар који је 2021. године осуђен на четири године затвора због трговине наркотицима у оквиру предмета ”Алфа 2”, те Бранко Јеличић који је 2024. године хапшен у акцији ”Нишан 2”.
Хроника
Младен Самарџија пуштен на слободу, обустављен поступак изручења
Акција спроводе Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци и ПУ Бањалука и усмјерена је на откривање и процесуирање кривичних дјела неовлаштене производње и промета дрогом.
Хроника
Uhapšeni u akciji "Alfa 2" priznao krivicu: Kantar pristao da zbog šverca droge robija četiri godine
Према незваничним информацијама акција је припремана дуже вријеме и осумњичени су мјесецима били под надзором истражних органа.
Хроника
Акција ”Нишан 2”: Ухапшене три особе, заплијењено 1,5 килограма марихуане
Претреси су и даље у току и више информација ће бити познато током дана.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму