Зоран Орбовић ухапшен у Шпанији због убиства Петра Бајчетића у БиХ

Аутор:Огњен Матавуљ
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Зоран Орбовић (43) из Никшића ухапшен је у Барселони на основу међународне Интерпол потјернице коју је за њим расписао Окружни суд у Бањалуци због убиства Петра Бајчетића у Билећи у септембру 2016. године, ексклузивно открива АТВ.
Орбовић је осумњичен да је у саставу криминалног удружења, на чијем је челу био Миљан Вујовић, као директан извршилац учествовао у убиству Бајчетића, власника угоститељског објекта ”НН”.
Орбовића је ухапсила каталонска полиција такозвани ”Мососи”. Како је саопштено он је ухапшен 21. октобра ове године са фалсификованим документима, чијом је провјером утврђено да се ради о бјегунцу.
”Након провјере података, откривено је да је за мушкарцем активна међународна потерница од стране БиХ. Судски налог се односи на убиство које је предмет истраге у тој земљи, а произилази из догађаја који су се одиграли у септембру 2016. године. Према наводима надлежних органа, овај мушкарац се доводи у везу са насилном смрћу једне особе, у оквиру истраге усмјерене на криминалну организацију која се бави отмицама и изнудама”, наводи се у саопштењу шпанске полиције.
Орбовић је у бјекству био више од 10 година. Међународна потјерница за њим је расписана у октобру 2019. године, након што је Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске против њега доставила пријаву тужилаштву.
”Лице се сумњичи да је, уз претходни договор са осталим члановима групе, заједно с Миљаном Вујовићем 19. септембра 2016. године око 20.40 часова у улици Алексе Шантића убио Петра Бајчетића. У њега је пуцао из ватреног оружја наносећи му повреде главе, усљед који је преминуо”, саопштио је тада МУП Српске.
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Nikšićanin osumnjičen za teško ubistvo Petra Bajčetića
Како сазнаје АТВ Орбовићева умијешаност у злочин откривена је захваљујући биолошким траговима пронађеним на мјесту убиства. Ти трагови су вјештачени и дошло је до поклапања са његовим ДНК.
У случају убиства Петра Бајчетића досада су осуђене четири особе. Миљан Вујовић (45) из Билеће правоснажно је осуђен на 14 и по година затвора због организовања злочиначког удружења и убиства.
У пресуди се наводило да је Вујовић организовао злочиначко удружење с циљем вршења изнуда и отмица. Чланови тог удружења су били Ђорђе Радмиловић (осуђен на 16 мјесеци затвора), Срђан Денда (13 мјесеци), Гаврило Бјелица (12) мјесеци.
Према оптужници Вујовић је осмислио план да отму Бајчетића због нерашчишћених односа. Припремили су ”ауди а4”, фантомке, црне комбинезоне, ротације, украдене таблице, везице, ланце и катанце. План је био да Бајчетића пресретну и отму на путу Билећа - Требиње. Међутим, Вујовић је сазнао да Бајчетић неће ићи на пут, па је измијенио план.
У оптужници се наводило да је заједно са непознатом особом, односно касније идентификованим Зораном Орбовићем, сачекао Бајчетића испред зграде у улици Алексе Шантића у Билећи. Када је Бајчетић изашао из аутомобила ударили су га пиштољем у главу и покушали угурати у возило. Бајчетић је пружио отпор и један од њих је испалио хитац из пиштоља калибра 9x19mm у подлактицу жртве. Из зграде је изашао жртвин брат Драган Бајчетић који је дозивао помоћ и маскираним нападачима викао да га пусте. Затим је испаљен други хитац који је Бајчетића погодио у главу и подлегао је на путу за болницу у Подгорици, док су убице побјегле и запалиле ”голф 5” који је кориштен у злочину. Возило је пронађено запаљено у селу Горњи Мириловићи.
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