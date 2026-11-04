Ухапшен Бањалучанин, осумњичен да је из фирме украо маску за варење

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучанин Н.С.Г. ухапшен је јуче због сумње да је из једне фирме украо заштитну маску за варење.
"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука идентификовали су и лишили слободе лице Н.С.Г. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Крађа“.
Наведено лице сумњичи се да је у претходном временском периоду из једне фирме у Бањалуци отуђило заштитну маску за варење марке „3М“. Код лица Н.С.Г. пронађена је и уз потврду одузета наведена маска", наводе из ПУ Бањалука.
О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
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