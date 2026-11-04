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Ухапшен Бањалучанин, осумњичен да је из фирме украо маску за варење

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04.11.2026 10:39

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Бањалучанин Н.С.Г. ухапшен је јуче због сумње да је из једне фирме украо заштитну маску за варење.

"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука идентификовали су и лишили слободе лице Н.С.Г. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Крађа“.

Наведено лице сумњичи се да је у претходном временском периоду из једне фирме у Бањалуци отуђило заштитну маску за варење марке „3М“. Код лица Н.С.Г. пронађена је и уз потврду одузета наведена маска", наводе из ПУ Бањалука.

О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

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Подијели:

Тагови :

ПУ Бањалука

Крађа

хапшење

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