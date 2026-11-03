Ауто слетио са пута, младић тешко повријеђен

Аутор:АТВ редакција
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Деветнаестогодишњи возач из Мокрог тешко је повријеђен у мјесту Лазе у општини Соколац када је аутомобилом "пасат" слетио с пута.
Деветнаестогодишњи возач из Мокрог тешко је повријеђен у мјесту Лазе у општини Соколац када је аутомобилом "пасат" слетио с пута.
Младић је због повреда опасних по живот превезен у Клинички центар Универзитета у Сарајеву и његово стање је тешко, речено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.
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Тешка саобраћајка у Бијељини: Четворо повријеђених, међу њима двоје дјеце
Портпарол Полицијске управе Источно Сарајево Весна Јосиповић рекла је да тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево врши увиђај, након којег ће бити познато више детаља о околностима ове саобраћајне незгоде.
(СРНА)
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