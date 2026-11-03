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Ауто слетио са пута, младић тешко повријеђен

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03.11.2026 19:44

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Полиција Републике Српске
Фото: АТВ

Деветнаестогодишњи возач из Мокрог тешко је повријеђен у мјесту Лазе у општини Соколац када је аутомобилом "пасат" слетио с пута.

Деветнаестогодишњи возач из Мокрог тешко је повријеђен у мјесту Лазе у општини Соколац када је аутомобилом "пасат" слетио с пута.

Младић је због повреда опасних по живот превезен у Клинички центар Универзитета у Сарајеву и његово стање је тешко, речено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.

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Портпарол Полицијске управе Источно Сарајево Весна Јосиповић рекла је да тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево врши увиђај, након којег ће бити познато више детаља о околностима ове саобраћајне незгоде.

(СРНА)

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Тагови :

Саобраћајна незгода

удес

Соколац

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