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Тешка саобраћајка у Бијељини: Четворо повријеђених, међу њима двоје дјеце

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03.11.2026 19:23

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Четири лица, међу којима су била два малољетна, повријеђена су данас у судару два аутомобила у Бијељини.

Повријеђена су лица која су била у аутомобилу "пасат" и сви су задржани на лијечењу, речено је Срни у Полицијској управи Бијељина.

"Пасатом" је управљало лице З. Д, на мјесту сувозача налазило се лице Р. Д, а са њима су била и и два малољетна путника.

Југослав Николић

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Аутомобилом "форд" је управљало лице иницијала С. П.

Саобраћајна незгода догодила се око 16.20 часова, а полиција је извршила увиђај.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

судар

Бијељина

повријеђени

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