Тешка саобраћајка у Бијељини: Четворо повријеђених, међу њима двоје дјеце

Аутор:АТВ редакција
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Четири лица, међу којима су била два малољетна, повријеђена су данас у судару два аутомобила у Бијељини.
Повријеђена су лица која су била у аутомобилу "пасат" и сви су задржани на лијечењу, речено је Срни у Полицијској управи Бијељина.
"Пасатом" је управљало лице З. Д, на мјесту сувозача налазило се лице Р. Д, а са њима су била и и два малољетна путника.
Србија
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Аутомобилом "форд" је управљало лице иницијала С. П.
Саобраћајна незгода догодила се око 16.20 часова, а полиција је извршила увиђај.
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