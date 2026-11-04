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Велика акција полиције у Бањалуци, ухапшено више особа

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04.11.2026 08:28

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Полицијски службеници ПУ Бањалука спроводе акцију усмјерену на хапшење и процесуирање осумњичених за неовлаштену производњу и промет дрогом, потврђено је за АТВ.

Акција се спроводи у Бањалуци и у току су претреси на више локација.

У оквиру акције досада је ухапшено више особа због сумње да су се дужи временски период бавили трговином наркотика.

Више информација биће познато током дана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

акција полиције

Дрога

ПУ Бањалука

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