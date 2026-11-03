Жена страдала у саобраћајној несрећи, возач ухапшен

Аутор:АТВ редакција
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У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила 1. новембра 2026. године на подручју сарајевске општине Нови Град смртно је страдала 75-годишња пјешакиња, док је возач аутомобила који ју је ударио ухапшен.
Како је саопштено из МУП-а КС, несрећа се догодила око 17:50 сати у улици Сафета Хаџића.
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Путнички аутомобил Поло, којим је управљао Џ. П. (29) из Сарајева, ударио је пјешакињу И. П. (75), која је у том тренутку прелазила улицу ван обиљеженог пјешачког прелаза.
Од силине удара жена је оборена на коловоз и задобила тешке повреде.
На мјесто несреће стигла је екипа Завода за хитну медицинску помоћ КС, која је повријеђеној пружила прву помоћ.
Жена је потом превезена у Клинички центар Универзитета у Сарајеву (КЦУС), гдје је, упркос напорима љекара, у 18:25 сати констатована њена смрт.
Увиђајем је руководио дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, а обавили су га припадници Управе полиције МУП-а КС уз присуство овлаштених судских вјештака саобраћајне и машинске струке.
Због постојања основа сумње да је починио кривично дјело тешка кривична дјела против сигурности јавног саобраћаја, у вези с кривичним дјелом угрожавање јавног саобраћаја, 29-годишњи Џ. П. лишен је слободе.
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Након хапшења предат је у просторије за задржавање особа лишених слободе МУП-а КС.
О околностима ове трагедије биће познато више након провођења потребних истражних радњи.
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