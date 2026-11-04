Возач мерцедеса прошао више пута кроз црвено, полиција му одузела аутомобил

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Новом Граду ухапсила је ноћас возача мерцедеса Х.М. из Бихаћа, који је починио пет саобраћајних прекршаја, а провјерама је утврђено да има чак 21.800 КМ неплаћених казни.
Како је саопштено из полиције, возач је ухапшен око 00.15 часова након што је више пута прошао кроз црвено свјетло на семафору и одбио да се заустави на захтјев полицијског службеника.
Осим обијесне вожње и непоступања по наређењу полиције, утврђено је да је превозио више особа у возилу од дозвољеног броја, управљао нерегистрованим аутомобилом и одбио тестирање на присуство дроге.
Полиција му је привремено одузела мерцедес због бојазни да ће поновити прекршаје.
Додатним провјерама утврђено је да је ријеч о вишеструком повратнику у чињењу тежих саобраћајних прекршаја, који по основу неплаћених новчаних казни дугује 21.800 КМ.
Против Х.М. надлежном суду биће поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка.
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