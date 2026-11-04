Акција СИПА у Сарајеву: Претреси на шест локација

Аутор:АТВ редакција
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Припадници СИПА-е у акцији "БИГ" на подручју Сарајева извршили су претрес на шест локација.
Акција се изводи по налогу Суда БиХ.
Наведене активности проведе се због постојања основа сумње да су почињена кривична дјела „Недопуштена трговина“ и „Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога“ прописана Кривичним законом Федерације Босне и Херцеговине.
Оперативна акција „БИГ“ проводи се под надзором поступајућег тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине а у сарадњи са полицијским службеницима Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.
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