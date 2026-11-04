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Ученик напао наставника у Сарајеву, изгубио свијест и завршио у Хитној

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04.11.2026 11:08

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Наставник једне средње техничке школе у Сарајеву завршио је у Хитној помоћи након што га је физички напао ученик, због чега је изгубио свијест.

Инцидент се догодио током октобра, а јавност је о њему данас, 4. новембра, обавијестио Синдикат средњег и високог образовања, васпитања, науке и културе Кантона Сарајево.

Према наводима Синдиката, ученик је најприје вербално напао разредника и уништио дио школске имовине, након чега је физички насрнуо на другог наставника.

Ученик је наставника снажно гурнуо, усљед чега је он пао на бетонску подлогу, ударио главом и изгубио свијест. Након напада завршио је у Хитној помоћи.

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Из Синдиката упозоравају да ово није први инцидент у школи, те да је безбједност просвјетних радника озбиљно угрожена.

Посебно истичу да су након овог догађаја два наставника завршила на боловању. Један због посљедица физичког напада, а други због вербалног насиља и нарушавања професионалног и личног достојанства.

Синдикат је због овог случаја упутио оштре критике надлежним институцијама, посебно министарки образовања Кантона Сарајево Наиди Хота-Муминовић, постављајући питање колико још просвјетних радника треба да буде повријеђено да би њихова безбједност постала приоритет.

Упозоравају да се проблем насиља у школама не може ријешити само разговорима, округлим столовима и јавним изјавама, као ни позивањем на најбољи интерес дјетета, који, како наглашавају, не смије бити оправдање за толерисање насиља.

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Из Синдиката подсјећају да већ дуже вријеме траже измјене постојећих законских рјешења и Правилника о изрицању васпитно-дисциплинских мјера, али да њихови приједлози нису наишли на разумијевање надлежних.

Наводе да су, умјесто конкретних рјешења, добили одбијање приједлога, изостанак реакције и умањивање озбиљности проблема.

Због тога су од нове најављене власти у Кантону Сарајево затражили да безбједност у школама постави као један од приоритета.

Конкретно, захтијевају да се одмах по преузимању власти покрену измјене и допуне Правилника о изрицању васпитно-дисциплинских мјера, у складу са захтјевима Синдиката, те успоставе ефикасни механизми заштите свих учесника у образовном процесу.

„Безбједност у школама мора бити приоритет“, поручили су из Синдиката у саопштењу које потписује предсједник ове организације Адмир Шувалић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сарајево

физички напад

Школа

Ученик

наставник

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