Преминуо творац смртоносног нервног агенса "Новичок"

Аутор:АТВ редакција
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Руски хемичар Владимир Угљев, који је изумио смртоносни нервни агенс Новичок, преминуо је 26. октобра у 80. години.
Вијест о његовој смрти објавио је независни руски истраживачки портал Инсајдер, више од недјељу дана након његове смрти.
Узрок смрти за сада није познат, као ни разлог због којег је информација о његовом преминућу објављена са закашњењем.
Угљев је био дио совјетског научног тима који је радио на развоју Новичока, нервног агенса који је постао познат широм свијета након тровања бившег руског обавјештајца Сергеја Скрипаља и његове кћерке Јулије у британском граду Солсберију, у марту 2018. године, пише Дејли Мејл.
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Угљев је тада јавно тврдио да је за напад одговоран руски државни врх, називајући га "атентатом на државном нивоу". Изразио је увјерење да је у нападу коришћен управо агенс А-234, познатији као Новичок, истичући да је, с обзиром на висок степен чистоће узорка, могуће да је ријеч о супстанци из серије коју је лично произвео.
Сергеј Скрипаљ и његова кћерка Јулија преживјели су тровање, али је неколико мјесеци касније живот изгубила Британка Дон Стурџис, мајка троје дјеце, која је дошла у контакт са одбаченом бочицом парфема у којој се налазио Новичок.
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Након што је јавно критиковао руске власти, Угљев се нашао под притиском. Неколико дана послије својих изјава, повријеђен је када га је аутомобил ударио на пјешачком прелазу у близини његовог дома у Анапи, на обали Црног мора. Задобио је повреде главе и руке, али је касније изјавио да вјерује да је ријеч о несрећном случају.
Угљев је касније говорио и о тровању руског опозиционог лидера Алексеја Наваљног 2020. године, такође нервним агенсом Новичок. Наваљни је преживио тровање, али је преминуо у руској затворској колонији на Арктику у фебруару 2024. године.
Угљев је рођен у Кировску, у септембру 1946. године. Школовао се за хемичара у Москви, а од 1975. до 1990. радио је у тајном совјетском истраживачком центру за хемијско оружје у Саратовској области, где је учествовао у развоју првих агенаса из породице Новичок.
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