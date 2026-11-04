Научници забиљежили сигнале на скали 100 милијарди пута мањој од атома

Аутор:АТВ редакција
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Научници су успјели да региструју сигнале из области толико мале да је тешко уопште замислити њене размјере. Ново откриће могло би да приближи истраживаче одговорима на нека од највећих питања о свемиру, укључујући и порекло мистериозне материје која чини велики дио његовог састава.
Ријеч је о првом истраживању у којем су забиљежени сигнали са скале субатомског свијета, који је чак 100 милијарди пута мање од атома. Откриће је остварено током експеримената на Великом хадронском сударачу (LHC) у Европској организацији за нуклеарна истраживања (CERN), а научници су ову изузетно малу област назвали "зептосвемир".
Истраживање су предводили научници са Универзитета у Кембриџу, а њихови резултати могли би да допринесу развоју теорије о томе како функционише свемир, преноси Би-Би-Си.
Шта су научници открили у зептосвемиру
Истраживачи су анализирали резултате судара честица при великим енергијама у Великом хадронском сударачу, посебно проучавајући понашање субатомске честице познате као "бјути" кварк.
Ова честица постоји свега око 1,5 билионитог дијела секунде прије него што се распадне на друге честице. Ипак, научници су успјели да региструју њене интеракције са другим честицама на скали од милијардитог билионитог дијела метра.
Према неким теоријама, на тако малој скали честице би могле да буду посебно осјетљиве на тамну материју. Она чини велики дио свемира, али до сада није директно уочена. Због тога би проучавање ових интеракција могло да помогне научницима да открију трагове њеног постојања.
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"Куцамо на врата зептосвемира", рекао је за Би-Би-Си Хари Клиф са Универзитета у Кембриџу, који је предводио анализу података. Он је додао да је за откривање нових честица потребно прикупити још података.
Већа улагања могла би да омогуће нова открића
Двадесет осам земаља укључених у пројекат одобрило је улагање од 150 милиона фунти у унапређење детектора LHCb, једног од детектора Великог хадронског сударача. Очекује се да би та надоградња могла да повећа учесталост проучаваних распада честица десет пута, преноси РТ Балкан.
Међутим, финансирање пројекта суочило се са препрекама. Британска агенција за финансирање истраживања UKRI прошле године је саопштила да повлачи свој дио средстава намјењених планираном унапријеђењу. Након тога смањена су и средства за неколико других пројеката из области физике честица и астрономије.
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Тим Герсон, који предводи међународну сарадњу LHCb, упозорио је да би смањење финансирања могло да доведе у питање пуно учешће Велике Британије у будућим истраживањима. UKRI је, међутим, саопштио да Велика Британија остаје у потпуности укључена у CERN и да је други највећи финансијер те организације, са годишњим издвајањима од око 175 милиона фунти.
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