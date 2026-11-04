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Зашто Ајфон некада приказује дугме за одбијање позива, а некада не?

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04.11.2026 07:02

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Телефон ајфон
Фото: pexels/91 TAF

Ако користите Ајфон вјероватно сте примјетили да се дугме за одбијање долазног позива не појављује баш увијек.

Некада имате јасно понуђене опције да прихватите или одбијете позив, а некада само клизач за јављање. Разлог је једноставнији него што мислите.

Све зависи од тога да ли је телефон закључан. Када вас неко позове док је Ајфон закључан, на екрану се обично приказује опција "slide to answer", без посебног црвеног дугмета за одбијање. Када је телефон откључан, доступне су обје опције.

Ипак, то не значи да морате да сачекате да телефон престане да звони. Довољно је да два пута брзо притиснете бочно дугме и позив ће бити одбијен. Овај трик функционише без обзира на то да ли је екран закључан или откључан.

Ако само желите да утишате звоно, без одбијања позива, притисните бочно дугме једном или било које дугме за подешавање јачине звука. Телефон ће престати да звони, али ће позив остати активан док се позивалац не прекине или позив не буде преусмјерен на говорну пошту, уколико је доступна.

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Ајфон омогућава и слање кратке поруке уместо јављања. Током долазног позива изаберите опцију "Message", а затим једну од понуђених порука или напишите сопствену. Унапред припремљене одговоре можете променити кроз Settings > Apps > Phone > Respond with Text.

За кориснике којима сметају непознати бројеви постоји и додатна могућност. У новијим верзијама iOS-a, кроз Settings > Apps > Phone > Screen Unknown Callers, можете одабрати да телефон провери разлог позивања пре него што зазвони или да аутоматски утиша позиве са несачуваних бројева.

Дакле, сљедећи пут када на закључаном Ајфону не видите црвено дугме, само два пута брзо притисните бочно дугме. Нема потребе да откључавате телефон или чекате да позив престане, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ајфон

Мобилни телефон

технологија

позив

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