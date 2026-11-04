У фосилу диносауруса из Бразила откривени трагови црвених крвних зрнаца

Аутор:АТВ редакција
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Научници су у Бразилу открили оно што сматрају до сада најјачим доказом постојања крвних ћелија у фосилу диносауруса.
Како се наводи, доказ је пронађен у кости десне ноге месождера средње величине, који је прије око 115 милиона година, током периода креде, лутао просторима данашњег Бразила.
Истраживачи су у кости диносауруса врсте Аратасаурус идентификовали бројне микроскопске структуре које дјелују као фосилизована црвена крвна зрнца.
Они су такође открили хемијске трагове кључне компоненте ових ћелија, биомолекула који садржи гвожђе, познатог као хем, а који је повезан са хемоглобином, протеином који крви даје црвену боју.
Аратасаурус, који се кретао на двије ноге, био је дугачак око 3,1 метар.
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„Ми нисмо пронашли бочицу са крвљу диносауруса. Оно што видимо јесте минерални и молекуларни одјек древне биологије, што је са научног становишта далеко занимљивије“, изјавила је геохемичарка и водећа ауторка студије, Клити Грејс, са Универзитета Кертин у Перту у Аустралији.
Она је додала да ју је највише изненадило то што, након тако огромног геолошког периода, могу да се виде те структуре заједно са хемијским доказима о њиховом биолошком поријеклу.
Фосил Аратасауруса откривен је у руднику гипса у држави Сеара, у североисточном Бразилу, према ријечима палеонтолога и коаутора студије Александра Келнера из Националног музеја Бразила, преноси Спутник.
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