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Познато ко је ухапшен у великој акцији полиције у Бањалуци

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04.11.2026 11:48

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Познато ко је ухапшен у великој акцији полиције у Бањалуци
Фото: ATV

Младен Самарџија и Бобан Кантар ухапшени су у великој полицијској акцији у Бањалуци, пише Провјерено.

Поред њих ухапшено је још лица, али више детаља за сада није познато. Како сазнаје портал Провјерено, пронађене су велике количине дроге и новца, те других доказа, а полиција још обавља претресе на више локација.

Ријеч је о једној од највећих акција полиције у Бањалуци у посљедње вријеме.

Полиција Републике Српске

Хроника

Велика акција полиције у Бањалуци, ухапшено више особа

Младен Самарџија и Бобан Кантар су од раније познати полицији.

Самарџија је важио за једног од најтраженијих бјегунаца са Интерполове полиције и припадника Кавачког клана. Он је и раније хапшен, али одлуком Суда БиХ није испоручен Словенији и пуштен је на слободу уз забрану напуштања БиХ.

И Бобан Кантар је стари знанац полиције. Хапшен је због дроге, а 2021. осуђен је на четири године затвора пред Окружним судом у Бањалуци, након што је потписао споразум о признању кривице.

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Тагови :

ПУ Бањалука

акција полиције

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