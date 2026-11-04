Познато ко је ухапшен у великој акцији полиције у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Младен Самарџија и Бобан Кантар ухапшени су у великој полицијској акцији у Бањалуци, пише Провјерено.
Поред њих ухапшено је још лица, али више детаља за сада није познато. Како сазнаје портал Провјерено, пронађене су велике количине дроге и новца, те других доказа, а полиција још обавља претресе на више локација.
Ријеч је о једној од највећих акција полиције у Бањалуци у посљедње вријеме.
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Велика акција полиције у Бањалуци, ухапшено више особа
Младен Самарџија и Бобан Кантар су од раније познати полицији.
Самарџија је важио за једног од најтраженијих бјегунаца са Интерполове полиције и припадника Кавачког клана. Он је и раније хапшен, али одлуком Суда БиХ није испоручен Словенији и пуштен је на слободу уз забрану напуштања БиХ.
И Бобан Кантар је стари знанац полиције. Хапшен је због дроге, а 2021. осуђен је на четири године затвора пред Окружним судом у Бањалуци, након што је потписао споразум о признању кривице.
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