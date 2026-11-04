Трофејни борац Белмир Ахмеспахић ухапшен у акцији СИПА-е

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Борац бразилске џију-џице Белмир Ахмеспахић ухапшен је у оперативној акцији „БИГ“, коју СИПА данас проводи у Сарајеву због сумње на недозвољену трговину и промет опојних дрога, незванично сазнаје Кликс.ба.
Према незваничним информацијама овог портала, током акције заплијењени су анаболички стероиди и хормони, а ухапшено је још особа.
Из СИПА-е су саопштили да су по налогу Суда БиХ, у оперативној акцији „БИГ“, на подручју Сарајева започели претресе на шест локација.
Хроника
Акција СИПА у Сарајеву: Претреси на шест локација
„Наведене активности проводе се због постојања основа сумње да су почињена кривична дјела недозвољена трговина и неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога, прописана Кривичним законом Федерације Босне и Херцеговине“, саопштено је из СИПА-е.
Акција се проводи под надзором поступајућег тужиоца Тужилаштва БиХ, у сарадњи са полицијским службеницима МУП-а Кантона Сарајево. У саопштењу СИПА-е нису наведена имена особа обухваћених акцијом.
Ахмеспахић је носилац црног појаса у бразилској џију-џици и један од најуспјешнијих бх. такмичара у овом спорту. Члан је сарајевског клуба БЏЏ Бротерхуд, а 2023. године био је првак БиХ.
Исте године освојио је бронзу на такмичењу у Лас Вегасу, након борбе са Американцем Дејвидом Махонријем Клејем. Највећи успјех остварио је 2025. године, када је у Истанбулу постао првак АЈП Гранд слем турнира у категорији до 94 килограма. Исте године постао је двоструки првак на АЈП турниру у Сплиту.
Ове године побјеђивао је и на ИБЏЏФ турнирима у Паризу и Језолу. У подкасту „Базер“ испричао је да је са бразилском џију-џицом почео тек око 20. године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч3
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму