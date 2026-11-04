Огласила се СИПА: Ухапшене четири особе, претреси на шест локација

Аутор:АТВ редакција
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Четири особе су ухапшене у акцији "БИГ" коју је данас спровела СИПА-е, а извршени су претреси шест локација.
"Полицијски службеници Агенције за истраге и заштиту (СИПА) данас 4. новембра 2026. године, по налогу Суда Босне и Херцеговине, у оперативној акцији „БИГ“ лишили су слободе четири лица због постојања основа сумње да су починила кривично дјело „Недопуштена трговина“, прописано Кривичним законом Босне и Херцеговине, и кривично дјело „Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога“, прописано Кривичним законом Федерације Босне и Херцеговине", наводе из СИПА-е.
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Како је саопштено, извршен је претрес шест локација, те су одузети мобилни телефони, рачунари, кривотворене легитимације...
"Претресено је шест локација, приликом чега су откривени и привремено одузети мобилни телефони, рачунари, пет кривотворених легитимација међународних организација, једна кривотворена легитимација полицијског службеника ЕВРОПОЛ-а са личним подацима и фотографијом једног од осумњичених, те одређена количина лијекова", кажу из СИПА-е и додају:
"Постоје основи сумње да су лица лишена слободе вршила промет лијековима без дозволе Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине за њихов промет, а један дио одузетих лијекова налази се на листи психотропних супстанци, односно на листи прекурсора за добијање опојне дроге, који су садржани у „Листи опојних дрога, психотропних супстанци, биљака из којих се може добити опојна дрога и прекурсора“, која је саставни дио Закона о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога Босне и Херцеговине."
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Лица лишена слободе ће, након криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњичених, бити предата у даљу надлежност поступајућем тужиоцу Тужилаштва Босне и Херцеговине.
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