Путин: Јединство свих народа Русије увијек од кључног значаја

Аутор:АТВ редакција
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Јединство свих народа Русије увијек је имало и данас има кључну улогу, поручио је предсједник Русије Владимир Путин.
"Јединство народа је носећа конструкција суверенитета и независности Русије. Русија се кроз историју развијала путем међусобног прожимања народа, етничких група, језика и обичаја, срасли смо једни с другима", рекао је Путин на пленарној сједници међународне недјеље "Народи Русије".
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Русија данас слави Дан народног јединства, а Путин је грађанима честитао празник.
"Сфера међуетничких односа је веома деликатна и сви покушаји распиривања мржње морају бити заустављени", поручио је он.
Путин је посебно истакао обједињујућу и конструктивну улогу руског језика и народа за Русију.
"Руски језик и руски народ су основа руске државности", рекао је Путин и додао да подршка руском језику и култури има стратешки значај.
Према његовим ријечима, разноликост Русије је извор снаге и велика конкурентска предност и потенцијал земље.
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"Снажан дух јединства међу народима Русије који све побјеђује преноси се с генерације на генерацију. И сад стојимо раме уз раме, сигурни да ћемо остварити све постављене циљеве", нагласио је руски предсједник.
(sputniknews.com)
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