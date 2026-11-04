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Путин: Јединство свих народа Русије увијек од кључног значаја

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04.11.2026 15:15

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Руски предсједник Владимир Путин поздравља предсједника Савјета министара Тога Фора Есозимну Гнасингбеа током њиховог сусрета на маргинама Самита Русија–Африка у Великој кремаљској палати у Москви, у петак, 30. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/Igor Ivanko/Pool Photo via AP

Јединство свих народа Русије увијек је имало и данас има кључну улогу, поручио је предсједник Русије Владимир Путин.

"Јединство народа је носећа конструкција суверенитета и независности Русије. Русија се кроз историју развијала путем међусобног прожимања народа, етничких група, језика и обичаја, срасли смо једни с другима", рекао је Путин на пленарној сједници међународне недјеље "Народи Русије".

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Русија данас слави Дан народног јединства, а Путин је грађанима честитао празник.

"Сфера међуетничких односа је веома деликатна и сви покушаји распиривања мржње морају бити заустављени", поручио је он.

Путин је посебно истакао обједињујућу и конструктивну улогу руског језика и народа за Русију.

"Руски језик и руски народ су основа руске државности", рекао је Путин и додао да подршка руском језику и култури има стратешки значај.

Према његовим ријечима, разноликост Русије је извор снаге и велика конкурентска предност и потенцијал земље.

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"Снажан дух јединства међу народима Русије који све побјеђује преноси се с генерације на генерацију. И сад стојимо раме уз раме, сигурни да ћемо остварити све постављене циљеве", нагласио је руски предсједник.

(sputniknews.com)

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

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