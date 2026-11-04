Банке крви у Француској погођене хакерским нападом

Аутор:АТВ редакција
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Неколико регионалних банака крви у Француској погођено је кибернетичким нападом 2. новембра, али залихе нису угрожене, саопштено је из француског Министарства здравља.
"Неколико регионалних објеката Француског завода за крв погођено је кибернетичким инцидентом који је утицао на одређене системе за праћење и контролу хладњача", наводи се у саопштењу.
У објави се додаје да је ситуација под контролом и да се пажљиво прати.
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"Безбједност залиха крви очувана је захваљујући системима за праћење и алармирање у објектима, као и мјерама предострожности које су одмах предузете", нагласило је Министарство здравља.
Инцидент је услиједио након напада који су приморали продавнице у осам европских земаља да баце огромне количине хране пошто што су хакери манипулисали њиховим расхладним системима.
(Срна)
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