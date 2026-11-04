ФУП заплијенио 3Д штампач за производњу дијелова оружја: Осумњичене двије особе

Аутор:АТВ редакција
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Два лица из Завидовића осумњичена су да су учествовала у производњи и промету дијелова намијењених за аутоматско и полуаутоматско оружје након што су је полиција код њих пронашла 3Д штампач, рачунарску опрему, оружје, дијелове оружја и муницију.
Федерална управа полиције доставила је Тужилаштву БиХ извјештај против ова два лица, након вишемјесечне истраге.
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Полиција је спровела вишемјесечну истрагу усмјерену на откривање и документовање незаконите производње, продаје и међународног промета дијелова и компоненти ватреног оружја.
Документоване су активности оглашавања и продаје ових производа путем интернета, те слање поштанских пошиљки, укључујући и оне ван БиХ, наведено је у саопштењу ФУП-а.
Евидентиране су и активности једног лица које се може довести у везу са незаконитим посједовањем оружја на територији ФБиХ.
Полиција је 27. октобра у претресу стамбених објеката и других просторија на подручју Завидовића и Високог пронашла 3Д штампач, рачунарску опрему, оружје, дијелове оружје, муницију.
Пронађене су и полицијске униформе и обиљежја, потврде о слању пошиљки и други предмети који се доводе у везу са предметним истрагама.
Због сумње да је почињено кривично дјело неовлаштени промет оружјем и војном опремом те производима двојне употребе, Тужилаштву БиХ достављен је извјештај о почињеном кривичном дјелу против једног лица и његова допуна, којом је обухваћено и друго лице због сумње на помагање у извршењу наведеног кривичног дјела.
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Кантоналном тужилаштву Зеничко-добојског кантона против једног лица поднесен је извјештај о почињеном кривичном дјелу недозвољено држање оружја или експлозивних материја.
Из ФУП-а су навели да настављају са радом на превенцији и сузбијању незаконите производње и промета оружја, спречавању злоупотребе савремених технологија у криминалне сврхе те на заштити безбједности грађана.
(Срна)
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