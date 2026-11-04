Logo

ФУП заплијенио 3Д штампач за производњу дијелова оружја: Осумњичене двије особе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.11.2026 15:55

Коментари:

0
ФУП заплијенио 3Д штампач за производњу дијелова оружја: Осумњичене двије особе

Два лица из Завидовића осумњичена су да су учествовала у производњи и промету дијелова намијењених за аутоматско и полуаутоматско оружје након што су је полиција код њих пронашла 3Д штампач, рачунарску опрему, оружје, дијелове оружја и муницију.

Федерална управа полиције доставила је Тужилаштву БиХ извјештај против ова два лица, након вишемјесечне истраге.

беба

Србија

Језиви детаљи злочина: Мајка тукла бебу док није издахнула

Полиција је спровела вишемјесечну истрагу усмјерену на откривање и документовање незаконите производње, продаје и међународног промета дијелова и компоненти ватреног оружја.

Документоване су активности оглашавања и продаје ових производа путем интернета, те слање поштанских пошиљки, укључујући и оне ван БиХ, наведено је у саопштењу ФУП-а.

Евидентиране су и активности једног лица које се може довести у везу са незаконитим посједовањем оружја на територији ФБиХ.

Полиција је 27. октобра у претресу стамбених објеката и других просторија на подручју Завидовића и Високог пронашла 3Д штампач, рачунарску опрему, оружје, дијелове оружје, муницију.

Пронађене су и полицијске униформе и обиљежја, потврде о слању пошиљки и други предмети који се доводе у везу са предметним истрагама.

Због сумње да је почињено кривично дјело неовлаштени промет оружјем и војном опремом те производима двојне употребе, Тужилаштву БиХ достављен је извјештај о почињеном кривичном дјелу против једног лица и његова допуна, којом је обухваћено и друго лице због сумње на помагање у извршењу наведеног кривичног дјела.

Акција Демиџ

Хроника

Акција "Демиџ": До сада ухапшено 17 особа, огласила се полиција

Кантоналном тужилаштву Зеничко-добојског кантона против једног лица поднесен је извјештај о почињеном кривичном дјелу недозвољено држање оружја или експлозивних материја.

Из ФУП-а су навели да настављају са радом на превенцији и сузбијању незаконите производње и промета оружја, спречавању злоупотребе савремених технологија у криминалне сврхе те на заштити безбједности грађана.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ФБиХ

ФУП

запљена

Оружје

Завидовићи

Коментари (0)

Прочитајте више

Руски предсједник Владимир Путин поздравља предсједника Савјета министара Тога Фора Есозимну Гнасингбеа током њиховог сусрета на маргинама Самита Русија–Африка у Великој кремаљској палати у Москви, у петак, 30. октобра 2026. године.

Свијет

Путин: Јединство свих народа Русије увијек од кључног значаја

1 ч

0
Краћи дани и ранији мрак могу подстаћи депресију: Стручњаци откривају како се изборити

Друштво

Краћи дани и ранији мрак могу подстаћи депресију: Стручњаци откривају како се изборити

1 ч

0
Ухапшено 25 демонстраната због подршке организацији "Палестинска акција"

Свијет

Ухапшено 25 демонстраната због подршке организацији "Палестинска акција"

1 ч

0
РЕМ забранио емисију на Информеру на седам дана, кажњена и "ТВ Прва"

Србија

РЕМ забранио емисију на Информеру на седам дана, кажњена и "ТВ Прва"

1 ч

0

Више из рубрике

Акција Демиџ

Хроника

Акција "Демиџ": До сада ухапшено 17 особа, огласила се бањалучка полиција

1 ч

0
Језив снимак из Челинца: Изгубио контролу над аудијем и забио се у тржни центар

Хроника

Језив снимак из Челинца: Изгубио контролу над аудијем и забио се у тржни центар

2 ч

0
Службеници СИПА-е

Хроника

Огласила се СИПА: Ухапшене четири особе, претреси на шест локација

2 ч

0
У Бањалуци ухапшено 15 особа, међу њима Самарџија, Кантар, Јеличић...

Хроника

У Бањалуци ухапшено 15 особа, међу њима Самарџија, Кантар, Јеличић...

3 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима