Акција "Демиџ": До сада ухапшено 17 особа, огласила се бањалучка полиција

Аутор:АТВ редакција
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У акцији кодног назива "Демиџ", усмјерену на спречавање злоупотребе опојних дрога, ухапшено је 17 особа и извршени претреси на 20 локација, саопштено је из ПУ Бањалука.
Том приликом је пронађено и одузето укупно око 13 килограма различитих врста материја које својим изгледом асоцирају на опојне дроге, возило, више комада дигиталних вага, више комада мобилних телефона, тестови за утврђивање чистоће кокаина, два пиштоља, новац у износу преко 100.000 КМ у различитим апоенима и валутама и други предмети.
У оквиру акције је због постојања основа сумње да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога до сада је ухапшено 17 особа, док се за још три особе интензивно трага.
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Познато ко је ухапшен у великој акцији полиције у Бањалуци
Акцију реализује бањалучка полиција у сарадњи са Управом за организовани и тешки криминалитет, Специјалном антитерористичком јединицом и Жандармеријом МУП-а Српске, те ПУ Оџак.
Све мјере и радње предузимају се под надзором поступајућег тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а по наредбама Окружног суда у Бањалуци.
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У Бањалуци ухапшено 15 особа, међу њима Самарџија, Кантар, Јеличић...
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