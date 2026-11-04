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Акција "Демиџ": До сада ухапшено 17 особа, огласила се бањалучка полиција

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04.11.2026 15:21

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Акција Демиџ
Фото: АТВ

У акцији кодног назива "Демиџ", усмјерену на спречавање злоупотребе опојних дрога, ухапшено је 17 особа и извршени претреси на 20 локација, саопштено је из ПУ Бањалука.

Том приликом је пронађено и одузето укупно око 13 килограма различитих врста материја које својим изгледом асоцирају на опојне дроге, возило, више комада дигиталних вага, више комада мобилних телефона, тестови за утврђивање чистоће кокаина, два пиштоља, новац у износу преко 100.000 КМ у различитим апоенима и валутама и други предмети.

Акција Демиџ

У оквиру акције је због постојања основа сумње да су починили кривично д‌јело неовлаштена производња и промет опојних дрога до сада је ухапшено 17 особа, док се за још три особе интензивно трага.

Полиција Републике Српске

Хроника

Познато ко је ухапшен у великој акцији полиције у Бањалуци

Акцију реализује бањалучка полиција у сарадњи са Управом за организовани и тешки криминалитет, Специјалном антитерористичком јединицом и Жандармеријом МУП-а Српске, те ПУ Оџак.

Све мјере и радње предузимају се под надзором поступајућег тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а по наредбама Окружног суда у Бањалуци.

Полиција Републике Српске

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У Бањалуци ухапшено 15 особа, међу њима Самарџија, Кантар, Јеличић...

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Тагови :

Полицијска акција

хапшење

Бањалука

Акција Демиџ

заплијењена дрога

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