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Акција "Демиџ": Ово су имена свих ухапшених у Бањалуци

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04.11.2026 16:30

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У полицијској акцији "Демиџ" на подручју Бањалуке пронађено је тринаест килограма дроге, а 17 особа је ухапшено, док се за још три интензивно трага.
Фото: Уступљена фотографија

У акцији кодног назива "Демиџ", усмјереној на спрјечавање злоупотребе опојних дрога, ухапшено је 17 особа, а АТВ сазнаје имена ухапшених.

У великој акцији бањалучке полиције ухапшени су: Младен Самарџија и Бобан Кантар из Бањалуке, Срђан и Сретен Велимировић из Лакташа, Александар Соларевић из Бањалуке, Бранко Јеличић из Бањалуке, Максимилијан Панић из Котор Вароша, Радомир Поповић из Бањалуке, Слободан Шкрбић из Бањалуке, Мирослав Калабић из Бања Луке, Синиша Вујиновић из Оџака, Дејан Гатарић, Стефан Петровић, Бојан Мацановић, Марко Радуловић и Никола Амиџић, сви из Бањалуке.

Акција Демиџ

Акцију реализује бањалучка полиција у сарадњи са Управом за организовани и тешки криминалитет, Специјалном антитерористичком јединицом и Жандармеријом МУП-а Српске, те ПУ Оџак.

Акција Демиџ

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Све мјере и радње предузимају се под надзором поступајућег тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а по наредбама Окружног суда у Бањалуци.

Акција Демиџ

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Тагови :

Акција Демиџ

Полицијска акција

хапшење

Бањалука

заплијењена дрога

Коментари (3)

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