Аутор:АТВ редакција
Коментари:3
У акцији кодног назива "Демиџ", усмјереној на спрјечавање злоупотребе опојних дрога, ухапшено је 17 особа, а АТВ сазнаје имена ухапшених.
У великој акцији бањалучке полиције ухапшени су: Младен Самарџија и Бобан Кантар из Бањалуке, Срђан и Сретен Велимировић из Лакташа, Александар Соларевић из Бањалуке, Бранко Јеличић из Бањалуке, Максимилијан Панић из Котор Вароша, Радомир Поповић из Бањалуке, Слободан Шкрбић из Бањалуке, Мирослав Калабић из Бања Луке, Синиша Вујиновић из Оџака, Дејан Гатарић, Стефан Петровић, Бојан Мацановић, Марко Радуловић и Никола Амиџић, сви из Бањалуке.
Акцију реализује бањалучка полиција у сарадњи са Управом за организовани и тешки криминалитет, Специјалном антитерористичком јединицом и Жандармеријом МУП-а Српске, те ПУ Оџак.
Хроника
Одузето око 13 килограма дроге: Погледајте снимак хапшења у акцији Демиџ
Све мјере и радње предузимају се под надзором поступајућег тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а по наредбама Окружног суда у Бањалуци.
Хроника
Акција "Демиџ": До сада ухапшено 17 особа, огласила се бањалучка полиција
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму