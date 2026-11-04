Logo

Одузето око 13 килограма дроге: Погледајте снимак хапшења у акцији "Демиџ"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.11.2026 16:09

Коментари:

0
Акција Демиџ
Фото: Уступљена фотографија

У полицијској акцији "Демиџ" на подручју Бањалуке пронађено је тринаест килограма дроге, а 17 особа је ухапшено, док се за још три интензивно трага.

Акција Демиџ

Хроника

Акција "Демиџ": До сада ухапшено 17 особа, огласила се полиција

Претреси су извршени на 20 локација и одузето је око 13 килограма различитих врста дроге, преко 100.000 КМ у различитим апоенима и валутама, више комада дигиталних вага, мобилни телефони, тестови за утврђивање чистоће кокаина, два пиштоља, путничко возило и други предмети, саопштила је Полицијска управа Бањалука.

Погледајте снимак хапшења:

Акцију реализује бањалучка полиција у сарадњи са Управом за организовани и тешки криминалитет, Специјалном антитерористичком јединицом и Жандармеријом МУП-а Српске, те ПУ Оџак.

Акција Демиџ

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Акција Демиџ

Полицијска акција

хапшење

Дрога

Бањалука

заплијењена дрога

Коментари (0)

Више из рубрике

ФУП заплијенио 3Д штампач за производњу дијелова оружја: Осумњичене двије особе

Хроника

ФУП заплијенио 3Д штампач за производњу дијелова оружја: Осумњичене двије особе

42 мин

0
Акција Демиџ

Хроника

Акција "Демиџ": До сада ухапшено 17 особа, огласила се бањалучка полиција

1 ч

0
Језив снимак из Челинца: Изгубио контролу над аудијем и забио се у тржни центар

Хроника

Језив снимак из Челинца: Изгубио контролу над аудијем и забио се у тржни центар

2 ч

0
Службеници СИПА-е

Хроника

Огласила се СИПА: Ухапшене четири особе, претреси на шест локација

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима