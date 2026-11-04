Одузето око 13 килограма дроге: Погледајте снимак хапшења у акцији "Демиџ"

Аутор:АТВ редакција
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У полицијској акцији "Демиџ" на подручју Бањалуке пронађено је тринаест килограма дроге, а 17 особа је ухапшено, док се за још три интензивно трага.
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Акција "Демиџ": До сада ухапшено 17 особа, огласила се полиција
Претреси су извршени на 20 локација и одузето је око 13 килограма различитих врста дроге, преко 100.000 КМ у различитим апоенима и валутама, више комада дигиталних вага, мобилни телефони, тестови за утврђивање чистоће кокаина, два пиштоља, путничко возило и други предмети, саопштила је Полицијска управа Бањалука.
Погледајте снимак хапшења:
Акцију реализује бањалучка полиција у сарадњи са Управом за организовани и тешки криминалитет, Специјалном антитерористичком јединицом и Жандармеријом МУП-а Српске, те ПУ Оџак.
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