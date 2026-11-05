Данас славимо Светог апостола Јакова: Овај обичај не треба да прескочите ако желите да вам молитве буду услишене

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају спомен на Светог апостола Јакова Заведејевог, рођеног брата Светог Јована Богослова и једног од најближих Христових ученика.
Човјек плаховите нарави, огњене вјере и непоколебљиве храбрости остао је упамћен као први од дванаесторице апостола који је положио живот за Христа, поставши други хришћански мученик након Светог првомученика Стефана.
Јаков је на први Христов позив оставио рибарске мреже, брод и свог оца и без оклевања пошао за Учитељем. Због силне ревности и спремности да заштити Христа - чак и по цијену да позове "огањ с неба" на оне који нису вјеровали - Христос је њега и његовог брата Јована назвао "синовима грома". Заједно са Петром, Јаков је био свједок највећих тајни: видио је Христову славу приликом Преображења на Тавору, али и Његову превелику тугу у Гетсиманском врту уочи страдања.
Након силаска Светог Духа, Јаков је неуморно ширио Јеванђеље све до Шпаније, а по повратку у Јерусалим постао је прави трн у оку локалним законицима. Не могавши да му се супротставе ријечју и мудрошћу, фарисеји су ангажовали познатог и охолог мађионичара Хермогена да га осрамоти.
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Умјесто победе врачева, услиједио је потпуни слом таме: Хермогенов ученик Филип одмаһ је схватио истину Јаковљеве проповеди и примио вјеру. Када је побеснели Хермоген покушао преко злих сила да казни одметнутог ученика и самог апостола, догодио се неочекиван обрт - силом анђеоском демони су окренули леђа мађионичару и везаног га довели пред ноге Светог Јакова. Апостол не само да му није узвратио злом, већ му је пружио заштиту и свој путнички штап, што је Хермогена толико потресло да је јавно спалио све своје мађионичарске књиге, крстио се и сам постао Христов служитељ.
Бијес и завидљивост вјерских вођа кулминирали су када су наговорили цара Ирода Агрипу да покрене прогон цркве. Апостол Јаков осуђен је на смрт мачем 45. године у Јерусалиму.
Један од најпотреснијих тренутака хришћанске историје догодио се управо на путу ка губилишту. Човјек по имену Јосија, који је лажно свједочио и оклеветао Јакова пред царем, видео је апостолово непоколебљиво држање, светост и мир док је ишао у смрт, па чак и исцјелио одузетог човјека крај пута. Сломљен кајањем, Јосија је јавно исповедио вјеру у Христа, због чега је истог часа и сам осуђен на погубљење. Прије самог одсецања главе, клеветник је у сузама замолио Јакова за опроштај. Апостол га је загрлио, пољубио и рекао: "Мир теби и опроштај!" Заједно су приклонили главе под мач.
Његове свете мошти вјерни ученици су пренели у Шпанију, где и данас у чувеном светилишту Сантјаго де Компостела окупљају ријеке поклоника из цијелог свијета, сведочећи о вјери која побеђује мач, мржњу и смрт.
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