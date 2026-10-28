Početak novembra tradicionalno donosi i prippeme za svinjokolj, a oglasi su već prepuni ponuda žive stoke, svježeg mesa, ali i domaćih suhomesnatih proizvoda koji sve više privlače veliku pažnju kupaca.

Povećanje cijene žive vage i prerađevina, mnogi se s pravom pitaju – šta se više isplati: kupiti cijelu svinju ili meso uzimati parcijalno, te koliko je zapravo novca potrebno da se obezbijedi zimska zaliha za četvoročlanu porodicu?

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Trenutne cijene na tržištu jasno pokazuju visoku potražnju. Za takozvane "ranjenike" teške oko 200 kilograma i krmače od oko 170 kilograma, cijena žive vage kreće se oko 4 KM po kilogramu.

Sa druge strane, prasad težine od 25 do 28 kilograma cijene se po 5,50 KM po kilogramu.

Za one koji nemaju uslova za tradicionalnu obradu mesa, ponuda svježeg i sušenog mesa takođe je raznovrsna:

Svježe meso (MIKS komadi): 10 KM/kg

Suva kobasica: 25 KM/kg

Pečenica: 35 KM/kg

Slanina: od 12 do 25 KM/kg

Peka od buta: 30 KM/kg

Koljenica / rebra: 10 KM/kg

Švargla: 10 KM/kg

Dodatno: Kobasica za pečenje (16 KM/kg), mesnati čvarci (15 KM/kg) i domaća mast (5 KM/kg).

Računica: Cijela svinja ili gotovi komadi?

Izbor između kupovine žive stoke i gotovog mesa zavisi od nekoliko ključnih faktora: prostora, vremena, ali i konačne matematike.

Ako se odlučite za kupovinu „ranjenika“ teškog 200 kg po cijeni od 4 KM, vaša investicija iznosi oko 800 KM.

Nakon klanja i obrade, neto količina kvalitetnog mesa i prerađevina (uz kosti, salo i mast) znatno premašuje vrijednost uloženog novca u poređenju sa kupovinom u mesarama.

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Svinja od 200 kilograma daje solidnu količinu kvalitetnog mesa za pečenje, šnicle, ali i dovoljno sirovine za izradu suhomesnatih proizvoda (kobasica, slanine) i topljenje masti.

Sa druge strane, kupovina gotovih mješovitih komada mesa po cijeni od 10 KM/kg ili suvomesnatih proizvoda koji idu i do 35 KM/kg znatno brže rasterećuje budžet ako vam treba manja količina, ali dugoročno za cijelu zimu predstavlja znatno veći finansijski izdatak.

Koliko je para potrebno za svinjokolj za četvoročlanu porodicu?

Da bi se obezbijedila pristojna zaliha mesa i prerađevina za četvoročlanu porodicu tokom predstojećih zimskih mjeseci, računica pokazuje da je kupovina cijele svinje daleko ekonomičnija opcija.

Uzimajući u obzir da prosječna plata u Republici Srpskoj iznosi oko 1.400 KM, nabavka jedne teže svinje (oko 800 KM) košta nešto više od pola jedne prosječne plate.

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Kada se na to dodaju troškovi začina, crijeva, usluga obrade i dodatnih potrepština, za kompletan svinjokolj biće potrebno izdvojiti oko 900 do 1.000 KM.

To znači da je za tradicionalnu pripremu zimnice i obezbjeđivanje mesa za četvoročlanu porodicu potrebno izdvojiti nešto manje od jedne cijele prosječne plate.

Sa druge strane, ukoliko bi se ista količina mesa i prerađevina kupovala parcijalno u maloprodaji ili na pijacama po navedenim cijenama, troškovi bi lako premašili 1.500 do 1.800 KM, što kupovinu žive stoke i dalje čini isplativijim izborom za domaćinstva koja imaju mogućnost da se upuste u ovaj tradicionalni posao.