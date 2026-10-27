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Novi udar na džepove: Poskupio međugradski prevoz iz Banjaluke

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27.10.2026 10:27

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аутобус сједишта вожња путници
Foto: Pexel/Erik Schereder

Oni koji svakog jutra sjedaju u autobus da bi stigli na posao dočekali su novi udar po džepu. Putnici tvrde da za poskupljenje nisu ni znali dok nisu došli da produže mjesečnu kartu ili ušli u autobus.

"Iz Banjaluke do Slatine radnička mjesečna karta bila je 75 KM, a sada je 90. Nisam ni znala da će poskupiti dok nisam otišla u agenciju da produžim mjesečnu", priča za "Srpskainfo" Tamara R.

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Kako kaže, poskupljenje se osjeti i kada je riječ o pojedinačnim kartama. Umjesto dosadašnjih 3,50 KM, za vožnju do Slatine sada treba izdvojiti 4,50 KM.

"Možda bih i mogla da podnesen poskupljenje od 5 maraka, ali 15 KM je zaista previše", kaže ona i dodaje da mjesečna karta nije luksuz, već neophodan trošak.

Nataša K, koja na posao putuje iz Klašnica u Banjaluku na posao kaže da je radnička mjesečna karta do prije dva dana bila 90 KM. Sad je 100 maraka.

Do Srpca 200 KM

Njoj tih deset maraka razlike nije zanemarivo, iako se nekome sa strane možda tako čini.

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"Puno mi je značilo tih 10 maraka, koliko god ludo zvučalo. Bar sam imala za jedan doručak na poslu. Firma ne refundira cijeli iznos za mjesečnu i sada moramo da vidimo da li će nam i oni uskočiti", priča Nataša.

Ona navodi da je u autobusu čula kako se vožnja do Klašnica, umjesto dosadašnjih 4,50 KM, sada plaća marku više. Karta do Laktaša, kako kaže, poskupila je sa pet na šest KM.

"Čula sam jutros u autobusu da radnička mjesečna do Srpca košta nevjerovatnih 200 maraka", priča ona.

Podsjećamo, prevoznici u Banjaluci zatražili su povećanje cijena karata za gradski i prigradski prevoz, navodeći kao glavne razloge rast cijena goriva i sve teže uslove poslovanja.

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Tagovi :

Javni prevoz

Poskupljenje prevoza

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