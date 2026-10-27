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Biznis plan: Od berze i autoputeva do vještačke inteligencije

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Izvor:

ATV

27.10.2026 11:18
Бизнис план: Од берзе и аутопутева до вјештачке интелигенције
Foto: atv

U novoj epizodi emisije „Biznis plan“ donosimo priče oi najvažnijim temama u svijetu biznisa i ekonomije, kako na svjetskom tako i na domaćem tržištu.

Govorimo o dionici auto-puta Rača-Bijeljina, jednoj od najznačajnijih infrastrukturnih projekata koji polako dobija svoje obrise. Tim povodom razgovaraćemo sa Radovanom Viškovićem, vršiocem dužnosti direktora Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske“.

Donosimo priču i o festivalu „Rakije Srpske“ održanom u Laktašima.

Predstavljamo i rezultate istraživanja, zasnovanog na anketiranju hiljadu građana BiH starosti od 16 do 70 godina, koji pokazuju značajne razlike među generacijama u poznavanju i korištenju alata vještačke inteligencije.

„Biznis plan“ donosi priče o ekonomiji i privredi, ali i ljudima koji svojim idejama, znanjem i radom stvaraju nove poslovne prilike. Pratićemo ekonomska kretanja i trendove u Srpskoj, regionu i svijetu, govoriti o tome kako se oni odražavaju na privredu i šta znače za poslovanje i svakodnevni život. Predstavljaćemo uspješne domaće preduzetnike, njihove poslovne priče i iskustva, ali i one koji su tek na početku i traže način da svoju ideju pretvore u dobar posao. Kroz razgovore sa privrednicima i stručnjacima, izvještaje sa ekonomskih foruma i aktuelne podatke sa tržišta, „Biznis plan“ tražiće odgovore na pitanja koja su važna za privredu i njen dalji razvoj.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

„Biznis plan“ utorkom u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

ATV

Biznis plan

Marijana Iveljić

Autoput Rača-Bijeljina

Vještačka inteligencija

Radovan Višković

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