Biznis plan: Od berze i autoputeva do vještačke inteligencije

U novoj epizodi emisije „Biznis plan“ donosimo priče oi najvažnijim temama u svijetu biznisa i ekonomije, kako na svjetskom tako i na domaćem tržištu.

Govorimo o dionici auto-puta Rača-Bijeljina, jednoj od najznačajnijih infrastrukturnih projekata koji polako dobija svoje obrise. Tim povodom razgovaraćemo sa Radovanom Viškovićem, vršiocem dužnosti direktora Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske“.

Donosimo priču i o festivalu „Rakije Srpske“ održanom u Laktašima.

Predstavljamo i rezultate istraživanja, zasnovanog na anketiranju hiljadu građana BiH starosti od 16 do 70 godina, koji pokazuju značajne razlike među generacijama u poznavanju i korištenju alata vještačke inteligencije.

„Biznis plan“ donosi priče o ekonomiji i privredi, ali i ljudima koji svojim idejama, znanjem i radom stvaraju nove poslovne prilike. Pratićemo ekonomska kretanja i trendove u Srpskoj, regionu i svijetu, govoriti o tome kako se oni odražavaju na privredu i šta znače za poslovanje i svakodnevni život. Predstavljaćemo uspješne domaće preduzetnike, njihove poslovne priče i iskustva, ali i one koji su tek na početku i traže način da svoju ideju pretvore u dobar posao. Kroz razgovore sa privrednicima i stručnjacima, izvještaje sa ekonomskih foruma i aktuelne podatke sa tržišta, „Biznis plan“ tražiće odgovore na pitanja koja su važna za privredu i njen dalji razvoj.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

„Biznis plan“ utorkom u 20 časova i 10 minuta.